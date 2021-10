JOJ Šport HD v nabídce SWAN TV a SWAN GO

07.10.2021 17:22

DNES!

Sportovní kanál JOJ Šport se dostává k dalším divákům. Slovenský telekomunikační operátor SWAN zařadil dnes do své programové nabídky nový sportovní televizní kanál s názvem JOJ Šport. Stanice je součástí digitální televize SWAN TV.

Sportovní stanice JOJ Šport je dostupná v HD rozlišení a zákazníci najdou program již v základním balíčku televizních programů SWAN TELEVÍZIA S od 7,99 eur měsíčně.

▲ JOJ Sport v nabídce SWAN TV

Kanál JOJ Šport bude zařazena i do programového rastru internetové televize SWAN GO S za 7,99 eur měsíčně. Internetovou televizi SWAN GO je možné sledovat pomocí aplikace ve Smart TV, přes web na počítači či smartphonech s operačním systémem iOS a Android nebo na jakémkoliv televizoru prostřednictvím set top boxu.