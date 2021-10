Media Club zvýší ceny o 11-16%

22.10.2021 12:18

DNES!

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2022. Vstupuje do něj coby jednička mezi media zastupitelstvími na českém trhu s nejvyššími podíly v oblasti televizní sledovanosti, času stráveného na videoslužbách i podílu na poslechu rádií.

Media Club v nadcházejícím roce nabídne ještě vyšší provázanost jednotlivých mediatypů nebo zefektivnění plánování televizních kampaní s ohledem na cílovou skupinu klienta. Nově pak eGRP zařazuje přímo do TV Bundlů. Míra inflace pro příští rok činí 11-16 %.

▲ Nejsilnější media zastupitelství v podílu na trhu (foto: Media Club)

„ Media Club nadále posiluje svou pozici lídra mezi komerčními skupinami ve strategické cílové skupině 15-69, což nás samozřejmě velmi těší. Start podzimní sezony se letos obzvlášť vydařil, především díky skupině Prima, jež se 18x stala hvězdou večera a nad konkurencí pravidelně vítězila v hlavním vysílacím čase ,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek a dodává: „ V roce 2022 nabídneme klientům ještě vyšší provázanost jednotlivých mediatypů v rámci crossmediálních nabídek i efektivnější plánování televizních kampaní s ohledem na jejich cílové skupiny .“

Strategickou cílovou skupinou Media Clubu nadále zůstává CS 15-69, která klientům umožňuje zasáhnout i starší bonitnější část populace, a to o 7,7 % efektivněji a s nižším počtem TRPs (zásah 1+). „ U nás nezapomínáme ani na cílovou skupinu lidí ve věku 55-69 let, tato cílová skupiny disponuje zhruba čtvrtinou celkových disponibilních příjmů v ČR. Je to skupina lidí, která má již dospělé a osamostatněné děti a nyní si si v klidu dopřává. Bylo by chybou je opomenout v reklamním rozpočtu ,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek. Nicméně efektivnější v porovnání s konkurencí je Media Club i u konkurenční cílové skupiny 15-54, a to 13,6 % (zásah +1).

▲ Úspěšný start podzimní sezóny pro Media Club (foto: Media Club)

Poměr zastupovaných stanic v reklamním prodeji v Bundlu Exclusive i Total se od ledna mění podle aktuální sledovanosti TV stanic. Stejně jako loni bude možné nakoupit obchodní sdělení formou společného nákupu na všech TV stanicích zastupovaných Media Clubem.

Novinkou pro příští rok je definice Bundle pro různé CS klienty. „ Každý Bundle je navržen pro maximalizaci zásahu a afinity kampaní v příslušné cílové skupině, a to i díky obsahu digitálních eGRP. Online je dynamicky rostoucím mediatypem a v rámci iPrima.cz výrazně posiluje. Počet reálných uživatelů se meziročně zvýšil o 61 %, podíl času stráveného na videoslužbách narostl o 44 % ,“ dodává Ladislav Dianiška, obchodní ředitel společnosti Media Club. Například letos v květnu Prima digital oslovila celkem 5,14 mil. RU, z toho 3,49 mil. pomocí online videa a dalších 2,25 mil. díky HbbTV. „ V letošním roce jsme také ukázali, že jsme úspěšní v televizi, ale také v online. Web iPrima je dlouhodobě jedničkou v podílu stráveného času ve videoslužbách. A například pořad LIKE HOUSE překonal veškerá naše očekávání a v online prostředí se počet jeho diváků oproti sledovanosti televizní navýšil o 258 % (v CS 15-24) ,“ doplňuje Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje společnosti Media Club.

Klienti Media Clubu mohou stejně jako v předchozích letech získat i motivační slevy. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2022 do 1. 12. 2021, bude aplikován off prima time koeficient na úrovni 0,85 a prime time index na úrovni 1,05. Ti, kteří uzavřou závazky na rok 2022 do 13. ledna, získají off prime time index 0,90 a prime time index na úrovni 1,05.

Stejně jako letos bude Media Club také v roce 2022 zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima jak na devíti televizních stanicích (Prima, CNN Prima NEWS, Prima COOL, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima SHOW a Prima STAR), tak v online projektech, tištěných časopisech, dále eventech pro veřejnost a v oblasti esportu ve spojení se společností PLAYzone. Media Club i nadále zastupuje také hudební stanice skupiny Óčko, kanály skupiny Barrandov, stanici Paramount Network, dětský kanál Nickeloden a Nick Jr. a kanály zastupované společností Atmedia Czech.

Kromě televizních stanic zastupuje Media Club i širokou škálu rádiových stanic, se kterými zasáhne až 65 % rádiové populace ČR. Týdně pak 4 257 000 posluchačů ve věku 15 až 69 let. Pro příští rok připravilo zastupitelství v oblasti rádií čtyři produkty - Radio United Total pro maximální zásah populace ČR, Radio United Optimal zaměřené na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílící na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

zdroj: Media Club