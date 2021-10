Show Nebezpečné vztahy se vrátí. Tentokrát na Kino Barrandov

25.10.2021 14:02

DNES!

Z obrazovek Televize Barrandov dnes zmizí populární show s neuvěřitelnými životními příběhy "Nebezpečné vztahy". Místo obvyklé podvečerní dvouhodinky plné emocí čekají na diváky TV Barrandov nové pořady, o kterých již web parabola.cz informoval.

Půjde například o gastronomickou show s šéfem televize "Vaření se Soukupem", následovaná reprízou dokumentárního cyklu "Tajemství..."

▲ Sídlo televizní skupiny Barrandov (foto: TV Barrandov)

Fanoušci pořadu "Nebezpečné vztahy" o svůj pořad ale nakonec nepřijdou. Svoji pravidelnou dávku emocí nyní (od 25. října) mohou vyhledávat na sesterském programu Kino Barrandov a to od pondělí do pátku vždy v 19:05 hodin. O víkendu čekají na diváky velká porce příběhů a to dokonce tři díly za sebou. Každou sobotu a neděli od 17:15 do 20 hodin na Kino Barrandov. Půjde o reprízy show. Nové díly se již nenatáčejí.