Dvanáctá řada série Zlatá horečka na Discovery

25.10.2021 21:55

DNES!

Sezona těžby zlata právě začíná... a letos ve znamení války. Kvůli stoupající ceně zlata, která se drží blízko rekordního maxima, chce každý těžař pracovat na té nejlepší půdě. Když je však většina dobré půdy zabraná, jsou zlatokopové nuceni kopat hlouběji, postupovat dále do divočiny a hledat zlatou žílu tam.

Dvanáctou řadu oblíbené série Zlatá horečka (Golden Rush: Ground War) můžete sledovat od úterý 26. října od 20 hodin na kanále Discovery.

Letos se těžařský zázrak Parker Schnabel cítí zatlačený do kouta. Po úspěšných letech, kdy výnosy ze zlata rostly, začíná šestadvacetiletému mladíkovi docházet půda, což ho nutí vsadit vše na úzký pás země, která by mohla vydat to nejdražší, co zatím vytěžil. Ale je tu velký problém... Naleziště se nachází více než 50 stop pod povrchem. Aby se k němu dostal, bude muset utratit miliony. Udělá Parker konečně chybu? Nebo dosáhne dalšího rekordu?

▲ Zlatá horečka (foto: Discovery)

V nejnovější sezoně se vrací také samotný král Klondiku Tony Beets. Tony strávil čtyři desetiletí budováním rodinného těžařského impéria. Letos vsadí vše, aby zinkasoval svoji celoživotní práci s cílem vytěžit 9 000 uncí - při dnešních cenách přesahující hodnotu 16 milionů dolarů. Po většinu své kariéry skupoval v Yukonu půdu bohatou na zlato. V této sérii má Tony velké plány na znovuotevření svého provozu v Indian River. Utratil více než 5 milionů dolarů za novou výbavu, aby mohl těžit bez přestávky. Je tu jen jeden velký problém. Nemá licenci na použití vody z Indian River. Stihne vše vyřešit včas před novou sezonou? A udrží Tony krok s vyčerpávající prací, aby vytěžil tolik zlata?

Ve dvanácté sérii se vrací také Rick Ness, který zahájil práce na atraktivním pásu půdy, a navíc s předstihem. Rick chce získat 2 000 uncí zlata, což je nejvíce, co kdy vytěžil. Rick ale začíná sezonu jako kapitán bez posádky. Dva z jeho klíčových kolegů do práce nenastoupili. Rick začal používat masivní buldozer za půl milionu dolarů - jeden z největších, jaký si můžete koupit - a také obrovské nové rypadlo. Dosáhne konečně vysněného vrcholu?

▲ Zlatá horečka (foto: Discovery)

Na scénu se vrací také veterán speciálních jednotek Fred Lewis. Poté, co Fred strávil minulou sezonu v Oregonu, vyrazí do Yukonu se snem stát se zlatokopem. Nemůže selhat. Po příjezdu do Yukonu Fred osloví jedinou osobu, kterou zná, Parkera Schnabela. Bude mít dost sil pro těžbu na Klondiku?

Dvanáctá sezóna Zlaté horečky je jiná než předchozí řady, protože každý z těžařů a jejich posádek bojuje s nástrahami a živly v naději, že získá miliony ve zlatě. V nehostinné divočině Klondiku probíhá pozemní válka. Ale jedna věc je jistá: jakmile udeří zlatá horečka, tito těžaři se nikdy nevzdají.

zdroj: Discovery