Šťastní vs Šťastní - nový komediální seriál na TV Markíza

17.12.2021 10:53

DNES!

Televize Markíza chystá do vysílání nový osmidílný komediální seriál s názvem "Šťastní vs Šťastní". Poprvé jej uvidí ve středu 12.1.2022 ve 20:30 hodin. Jde o slovenskou adaptaci úspěšného ruského komediální seriálu seriálu The Ivanovs vs The Ivanovs (Ivanovy-Ivanovy) o dvou rodinách se stejným příjmením, ale úplně jinými životy.

V centru příběhu jsou dvě rodiny, které vedle shodného příjmení nespojuje vůbec nic. Tedy alespoň na první pohled. Jedni Šťastní si užívají bezstarostný život v přepychu, ti druzí mohou o něčem takovém jen snít. Svět obou rodin se otočí, když po letech zjistí šokující pravdu o svých dětech - v porodnici jim omylem vyměnili syny...

▲ Šťastní vs Šťastní (foto: TV Markíza)

V honosném sídlem žijící rodinu Šťastných tvoří Lucia Hurajová, Dušan Cinkota a Adam Kubala, rolí méně šťastných Šťastných, kteří obývají rozpadlou chatrč, se zhostili Helena Krajčiová, Marián Miezga a Max Bolf. V seriálu se objeví i další herci jako Laco Konrád, Edita Borsová, Milena Minichová, či Filip Tůma.

Seriál "Šťastní vs Šťastní" vzniká ve spolupráci s produkční společností Paprika Studios, která pro TV Markíza vyrábí například i seriálový megahit "Pán profesor" či reality show "Love Island". O režisérskou židli se dělí Zuzana Marianková, Martin Kazimír a Ondrej Hraška.