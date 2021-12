Minisérie Marie Terezie míří do finále. Na Nový rok začne na ČT1

16.12.2021 14:46

DNES!

Na Nový rok ve 20.05 hodin se na ČT1 vrátí Marie Terezie v páté části výpravné koprodukční minisérie, inspirované strhujícím a vášní protkaným životem významné evropské panovnice, moudré a vzdělané císařovny, která výrazně ovlivnila život našich předků.

Režisér Robert Dornhelm titulní roli svěřil populární rakouské herečce Ursule Straussové. Jejího chotě Františka Štěpána Lotrinského hraje Vojtěch Kotek.

▲ Minisérie Marie Terezie, část pátá, rodina (foto: Renelt)

„ Celá série vzbudila společenský zájem o Marii Terezii jako o osobnost, ale i o dobu její vlády, o osvícenství. Povedlo se nám najít látku, s níž jsme mohli oslovit zahraniční partnery a otevřít si dveře k mezinárodní spolupráci. Pro Českou televizi se jednalo o první takto rozsáhlou koprodukci ovšem s velkým českým tvůrčím vkladem od počátečních idejí, námětů i scénářů. A to i přesto, že jde spíše o rakouskou hrdinku. Nyní její příběh vrcholí, a nejen z diváckého pohledu ušla velmi úspěšnou cestu. Všechny dosavadní díly série měly vysokou sledovanost ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „ Takto rozsáhlá mezinárodní spolupráce je pro nás cennou zkušeností a otevřením mnoha dalších projektů v úplně jiném měřítku. K takto unikátnímu projektu mezi Českou televizí, rakouskou ORF a slovenskou RTVS mohlo dojít i proto, že látka staví na společné dějinné zkušenosti více zemí. Takových témat ale není mnoho, vzhledem k jazykové i kulturně-politické rozmanitosti národů. A přitom takováto mezinárodní spolupráce je jednou z cest, jak nejen vytvořit alternativu komerčním televizím a streamovacím společnostem, ale i možností pustit se do zajímavých námětů i žánrů, spolupracovat s novými tvůrci, stejně tak, jako my si vybrali uznávaného režiséra Roberta Dornhelma .“

Pátý a poslední díl série výpravných historických filmů o Marii Terezii zachovává žánr romantického historicko-politického dramatu s prvky humoru. Děj pátého dílu je situován do let 1760 až 1780, tedy patnáct let po konci čtvrtého dílu. Pojednává o sňatkové politice Marie Terezie, o finančních problémech monarchie, které se přes nepochopení své ženy pokouší řešit František Štěpán, o Josefovi, který se ostře vymezuje proti otci, jehož vnímá jako prostopášníka, o smrti Františka Štěpána a následném konfliktu mezi Josefem a Marií a konečném prozření Josefa, který pochopí, jakou roli otec skutečně v chodu říše hrál a jak významný je jeho odkaz pro její budoucnost.

▲ Minisérie Marie Terezie, část pátá, Ursula Strauss (foto: Honzik)

Jsme svědky trnité cesty Josefa II. od privilegovaného a zároveň oběma rodiči opomíjeného dítěte přes tragické zklamání v prvním manželství s Isabelou Parmskou a zádumčivou rezignaci v druhém svazku s Marií Josefou Bavorskou, přes úmrtí otce a obtížná léta spoluvlády s matkou až po závěrečné smíření s odkazem obou rodičů.

Díky práci maskérů si i pozdní fázi života Františka Štěpána zahrál Vojtěch Kotek. „ Jsem za tu roli velmi rád. Přirostla mi k srdci. Byl bych rád, kdyby se i díky naší filmové sérii vědělo, jak revoluční jeho myšlení ve své době bylo a co vše dělal ,“ říká herec. Partnerkou mu v poslední epizodě série je Ursula Straussová. „ Marie Terezie je přezdívána Matka národů. Reprezentuje sílu a moc. Jako vládnoucí královna zavedla povinnou školní docházku. Průlomová a prozíravá byla i ve svém osobním životě. Já ji vnímám jako tu, která měla hlavu vztyčenou, ať už se jí do životní cesty postavilo cokoliv ,“ odpovídá rakouská herečka na otázku, jak osobnost císařovny vnímají v její rodné zemi.

První klapka závěrečného dílu, který vznik v koprodukci ČT, ORF, RTVS, ARTE, Maya a Beta Filmu padla v polovině dubna ve Valticích, poté štáb točil v Kroměříži, na zámcích Slavkov, Milotice, Jaroměřice a v klášteře Plasy. „Mám ze série velkou radost, byla to krásná a objevná práce. Historické látky mám rád, protože se člověk při tvorbě scénářů vždycky něco nového naučí, dostane se k historickým postavám mnohem blíže. A potěšující samozřejmě je, že na projektu byl tak velký český tvůrčí vklad - počáteční idea, náměty, scénáře jsou dílem českých autorů a takřka celý štáb se skládal z Čechů a Slováků. Můžeme s uspokojením říct, že Marie Terezie zvýšila prestiž nejen České televize, ale celé české kultury v celé Evropě,“ říká ředitel divize Vývoj a nová média v České televizi a kreativní producent snímku Jan Maxa.

V souvislosti s uvedením Marie Terezie ČT2 v úterý 11. ledna uvede i dokumentární film Josef II.: Rebel na trůnu od filmařky a spisovatelky Moniky Czernin. Zatímco poslední část výpravného dramatu divákům vyjeví drama na motivy pozdní fáze vlády Marie Terezie, dokument přichází s ambicí vypovědět více o vládě jejího syna a nástupce, Josefa II. a o podhoubí jeho politického smýšlení, které se formovalo právě v období, o němž zmíněný hraný film vypovídá.

zdroj: ČT