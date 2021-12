SWAN: 26 TV stanic o Vánocích pro všechny

20.12.2021 09:21

DNES!

Slovenský telekomunikační operátor SWAN přichystal pro své zákazníky pro období nadcházejících vánočních svátků tzv. volné vysílání vybraných programů. Od 22.12.2021 do 2.1.2022 - tedy od Vánoc až do Nového roku - mohou diváci digitální televize SWAN a internetové SWAN GO sledovat řadu placených programů navíc.

Zákazníci budou mít bez ohledu na jejich balíček přístupné filmové kanály AMC HD, Film+ HD, lifestylové Spektrum Home, TV Paprika, TLC, Food Network HD, dětské programy Minimax, JimJam, ducktv HD a sportovní Sport1 HD, Sport2 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD a Auto Moror Sport HD a až 11 dokumentárních stanic z dílny Discovery, Viasat a AMC.

▲ Volné vysílání u operátora SWAN (foto: SWAN)

Seznam TV kanálů zadarmo digitální SWAN televize a internetové televize SWAN GO: