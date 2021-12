Eva Berneke jmenována výkonnou ředitelkou společnosti Eutelsat

19.12.2021 15:36

DNES!

Představenstvo společnosti Eutelsat Communications s potěšením oznamuje jmenování Evy Berneke do funkce výkonné ředitelky s účinností od 1. ledna 2022. Zároveň bude kooptována jako členka představenstva.

Eva přináší značné zkušenosti z oblasti telekomunikací a technologií. Do společnosti Eutelsat přichází ze společnosti KMD, přední dánské IT a softwarové společnosti, která se specializuje na IT řešení a služby pro veřejný i soukromý sektor a která je nyní součástí skupiny NEC. Během svého působení dohlížela na transformaci KMD z převážně vládního poskytovatele služeb na moderní digitální společnost konkurující jak veřejnému, tak soukromému sektoru.

Předtím Eva zastávala několik vedoucích pozic ve společnosti TDC, dříve TeleDanmark, největší telekomunikační společnosti v Dánsku, zejména jako vedoucí oddělení strategie a vedoucí divize velkoobchodního podnikání společnosti. Eva začala svou kariéru ve společnosti McKinsey, kde se specializovala na odvětví TMT a kde působila 10 let v pařížských kancelářích skupiny.

▲ Eva Berneke (foto: Eutelsat)

Eva je členkou představenstva mezinárodních skupin Lego a Vestas Wind Systems a francouzské Ecole Polytechnique. Je absolventkou dánské Technické univerzity, kde získala magisterský titul v oboru strojírenství, a je držitelkou titulu MBA z INSEAD. Eva hovoří plynně francouzsky a anglicky.

Dominique D'Hinnin, předseda představenstva společnosti Eutelsat, k jejímu jmenování uvedl: " Je mi velkým potěšením přivítat Evu Berneke ve společnosti Eutelsat. Přináší nám jedinečný soubor dovedností kombinující hluboké zkušenosti z telekomunikačního i technologického sektoru na mezinárodní úrovni a také prokazatelné a úspěšné výsledky v transformaci podniků na rychle se měnících, vysoce technických a regulovaných trzích. Spolu se svými kolegy z představenstva jsem přesvědčen, že Eva je tou správnou osobou, která povede přechod společnosti Eutelsat k podnikání v oblasti konektivity realizací obratu v oblasti telekomunikací a využitím investice do společnosti OneWeb ."

Eva Berneke dodala: " Jsem nesmírně nadšená, že se mohu připojit ke společnosti Eutelsat v této zajímavé fázi jejího vývoje. Společnost Eutelsat je jedním z předních světových satelitních operátorů a díky svým výsledkům v oblasti inovací, výjimečnému souboru aktiv na oběžné dráze a solidní finanční pozici má silné předpoklady k tomu, aby se v následujících letech zařadila mezi úspěšné společnosti v kosmickém sektoru. Těším se na spolupráci s představenstvem, vedením a všemi kolegy ze společnosti Eutelsat, abychom zajistili maximální využití potenciálu této skvělé společnosti ve prospěch našich zákazníků a širšího okruhu zúčastněných stran ."

zdroj: Eutelsat