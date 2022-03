TV Prima natáčí druhou řadu seriálu Černé vdovy

03.03.2022 10:17

Po pěti letech se rozjelo pokračování krimiseriálu Černé vdovy. V osmidílné mini sérii budou opět zářit Jitka Čvančarová, Jana Plodková a Lucia Siposová jako vdovy, které se rozhodly bídu zahnat nelegálním podnikáním.

Johana (Jitka Čvančarová), Renata (Jana Plodková) a Veronika (Lucia Siposová) v první sérii sprovodily své manžely ze světa a do klína jim spadla jejich přepravní společnost, která jde ale ke dnu. Tři roky se ji snažily udržet, a nakonec se rozhodly vyhlásit bankrot. Jenže - to by jedna z nich nesměla dostat nápad na to, jak ji přivést k životu. A že to bude za jakoukoli cenu, neřeší.

▲ Natáčení druhé řady seriálu Černé vdovy (foto: FTV Prima)

„ Veronika trošku přibrala, je starší, ale v podstatě se moc nezměnila. Není to přímé pokračování. V příběhu uběhly tři roky, holky si prošly ne úplně růžovými cestami a najednou se jim naskytne možnost výdělku. Jenže ten je ilegální ,“ prozrazuje Lucia Siposová, která opět na natáčení přijela ze Slovenska.

„ Renata se trochu změnila, proběhla lehká ztráta naivity, ale ta snaha jít za spravedlností, ta nemizí. Její podstata zůstala, jen už dokáže být drsnější. Docela jsem se bála, co s námi udělá doba, kdy jsme netočily, ale jak jsme se na place s holkami potkaly, přišlo mi, jako bychom tu první sérii dotočily nedávno ,“ přiznává Jana Plodková, která by do další řady v jiném než totožném složení nešla. „ To byla podmínka - všichni, nebo nikdo. Včetně režiséra Radka Bajgara .“

▲ Natáčení druhé řady seriálu Černé vdovy (foto: FTV Prima)

Vůdcem a mozkem celé party stále zůstává Johana v podání Jitky Čvančarové, které druhá série na drsnosti ani ironii neubrala ani kousek. „Je hezké, že s někým navážete přesně tam, kde jste před téměř pěti lety skončili v půlce věty. Nečekala jsem to,“ přiznala na natáčení Čvančarová, které bude opět po boku stát Bolek Polívka jako detektiv Nekula. Chybět nebudou ani Dana Batulková, Jiří Maryško, Petr Buchta, Monika Zoubková a další. O nasazení osmidílné mini série v režii Radka Bajgara bude televize Prima své diváky včas informovat.

zdroj: FTV Prima