S legendou přes hory od soboty 12. března na ČT sport

10.03.2022 08:20

DNES!

Česká televize přinese nový sportovní magazín S legendou přes hory. Jedná se o osmidílný cyklus s horolezci, kteří se zapsali do světové historie. První díl uvede ČT Sport již tuto sobotu 12. března 2022 v 8:50 hodin.

Meteoroložka Alena Zárybnická a horolezec Marek Holeček prošli kouzelné kouty Česka a setkali se s lezci, kteří ve světových horách posouvali hranice. Josef Rakoncaj, Leopold Sulovský, Zdeněk Hák, Jan Trávníček, Radek Jaroš, Ondřej Beneš a taky Soňa Boštíková či Klára Kolouchová mluví o tom, co je do hor táhne i o pokoře, bez které by nepřežili.

▲ S legendou přes hory (foto: Archiv BB Sport, s.r.o.)

Rozmanité jsou jejich lezecké příběhy i způsoby, kterými se dostávali na vrchol. Všichni se ale shodují na tom, že jim hory změnily život. Jejich výkony jsou inspirací pro každého, kdo miluje přírodu a hory. Ať už vyrazí jen na krátkou procházku, na túru či na ferratu a nebo si chce vyzkoušet lezení na skále.

V osmi dílech cyklus S legendou přes hory ukáže skalní oblasti i místa, kde si můžete v Česku zalézt na ferratách. A neopomene ani na to zásadní - bezpečnost pohybu nejen na skále, ale kdekoli v přírodě, na níž se autoři cyklu zaměřili společně s Horskou službou a aplikací Záchranka.