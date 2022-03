Discovery věnuje nedělní večer válce na Ukrajině

24.03.2022 13:39

Televizní stanice Discovery Channel uvede v neděli 27. března speciální večerní programové schéma věnované válce na Ukrajině. Odstartuje jej ve 21:00 premiérou nového dokumentu Zelenskyj: Muž, který se postavil Putinovi.

Cílem stanice je vysvětlit pozadí konfliktu a šířit povědomí o tom, jak se situace ve východoevropské zemi zrovna vyvíjí. Nedělní schéma proto sestává z tematicky rozličných a pečlivě připravených dokumentů zaměřených hlavně na strasti ukrajinského národa a jeho boj za svobodu.

Speciální programové vysílání Discovery Channel se skládá ze čtyř pořadů, které bude možné sledovat v neděli 27. března 2022 od večerních 21:00 hodin.

Zelenskyj: Muž, který se postavil Putinovi (Zelenskyy: The Man Who Took On Putin)

Jde o nový půlhodinový profil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Snímek se zaměří na jeho mládí, život před úspěšnou prezidentskou kandidaturou i nynější roli inspirativního lídra a vrchního velitele obrany ve válkou sužované Ukrajině.

Útěk z Irpinu (Escape From Irpin)

Michał Przedlacki je novinář, který před týdnem odcestoval na Ukrajinu. Cílem jeho výpravy bylo podat blízké svědectví o odvaze ukrajinské armády a národního odboje, a zároveň v první linii zachytit krutou a nebezpečnou realitu, kterou na řadové Ukrajince uvalila ruská agrese. Jedním z nejvýraznějších symbolů současné války se stal poničený most u města Irpin, které se nachází nedaleko hlavního města Kyjeva. Právě tento most je jedinou cestou, kterou mohou využívat prchající ženy, děti a senioři, aby unikli hrozícímu nebezpečí ruského bombardování a palby.

Tajemství jedových útoků v Salisbury (The Secrets of the Salisbury Poisonings)

V roce 2018 byli v anglickém městě Salisbury otráveni dvojitý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Nový dokument obsahuje výpovědi osob zúčastněných na vyšetřování a přichází i s dosud nezveřejněnými zásadními důkazy. Vypráví tak tragický příběh, který připoutal pozornost celého světa na nevýrazné anglické maloměsto, které se stalo dějištěm světového vražedného spiknutí.

Společně s Ukrajinou (Together With Ukraine)

Stanice uvede i editovaný záznam charitativního koncertu, který proběhl v neděli 20. března v polské Lodži a Discovery jej exkluzivně odvysílala živě. Ve spolupráci s polskou veřejnoprávní televizí TVN se podařilo sjednotit nejznámější polské a ukrajinské umělce s cílem získat co nejvíce finančních prostředků na pomoc válečným uprchlíkům a všem, jejichž životy válka proměnila. Hvězdy polské a ukrajinské hudební scény společně vystoupily na pódiu před davem čítajícím na 12 tisíc lidí. Další miliony diváků koncert sledovaly v televizi nebo online. Discovery Channel vysílala koncert živě na více než 50 trzích střední a východní Evropy, ale i ve Spojených státech amerických. V průběhu večera se podařilo vybrat přes 2 miliony dolarů, přičemž další finanční dary na charitativní konto stále přicházejí. Sama společnost Discovery darovala 500 tisíc dolarů a veškeré výnosy z reklamního prostoru předcházejícího přenosům koncertů v Polsku a Rumunsku.

