Utajený šéf od května na TV Nova

08.04.2022 15:22

Televize Nova začne v květnu vysílat další řadu reality show Utajený šéf. Letošní řada nás v sedmi nových epizodách zavede do prostředí, která jsou s našimi životy spojena prakticky denně. Každý z nás snídá rohlík se šunkou nebo pije kávu, uklízí či jezdí autobusem do práce.

To je jen malá sonda do další řady úspěšné reality show Utajený šéf, která sklízí úspěchy u nás i ve světě. V Čechách si každou z epizod loňské série pustilo v průměru kolem 1 milionu diváků.

Formát pod originálním názvem Undercover Boss získal i prestižní americké televizní ocenění - Emmy. Obdoby filmových Oskarů.

Kamery budou následovat maskované šéfy například do sítě kaváren po celé České republice. Obor gastro zasáhla pandemie asi nejvíce, nicméně šéf kaváren má nervy ze železa a svou firmu se nebojí v této nelehké době vystavit odvážnému testu. I letos se mezi šéfy objeví žena. V loňské sérii dominovala krásná a charismatická šéfka Zásilkovny Simona Kijonková. Kráska této série se jmenuje Andrea Šlesingerová a velí obřímu řeznictví. V přestrojení za nenápadnou šmudlu se mezi své lidi vydává zjistit, kam jí v podniku mizí miliony korun. Zaslzené oči bude mít tentokrát i ona...

Dále se s kamerou podíváme do pekárny, hotelů nebo například do úklidové firmy.

Hlavními aktéry jsou vysoce postavení manažeři a ředitelé, kteří týden pracují v utajení ve svých vlastních společnostech. Obleky vymění za montérky, počítače za těžkou techniku a porady v klimatizovaných kancelářích za kmitání na nejnižší možné pozici vlastních firem a poboček. Na pět dní se vmísí mezi své zaměstnance a zjistí, co by bez tohoto pořadu nikdy nezjistili!

Šéf pozná na vlastní kůži, že vize v pawerpointové prezentaci vypadá ambiciózně, ale v běžné praxi je někdy neuskutečnitelná. V pozici řadového zaměstnance vrcholoví manažeři odhalují, kde nesmyslné nároky brzdí provoz a vyhánějí kvalitní pracovní sílu nebo kde jsou skryté rezervy, které by mohly zvýšit zisk. A tak zatímco kmitají, funí, kolabují či „jen“ nevěřícně kroutí hlavou, jejich podřízení vůbec netuší, že zaučují, chválí či peskují vlastního šéfa. A že mu často otevřeně sdělují to, co by mu jinak z očí do očí nikdy neřekli: upřímnou pravdu. Řadový zaměstnanec je nejdůležitější článek firmy, právě na něm záleží, zda firma funguje, jak má. Šéfové často netuší, že jejich lidé i na těch nejnižších pozicích mnohdy odevzdávají více, než musí. Že mají vlastní nápady a potenciál. Často se ukáže, že kdyby šéf dal právě na řadového zaměstnance, firmě by to například ušetřilo spoustu peněz a zároveň usnadnilo práci.

zdroj: Nova