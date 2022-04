ARD s právy na cyklistiku

08.04.2022 13:13

DNES!

Na programech německé veřejnoprávní televize ARD bude i v nadcházejících měsících dostatek atraktivního sportu a to zcela zdarma. Fanoušci cyklistiky mohou sledovat Tour de France na různých televizních kanálech.

ARD prostřednictvím sportovní agentury SportA uzavřela novou smlouvu s organizátorem cyklistické akce Amaury Sport Organisation (ASO). Kanál Das Erste plánuje každodenní přímé přenosy z největšího cyklistického závodu světa od 1. do 24. července od 16:05 až 17:25 hodin. Celé etapy bude vysílat na tématickém programu One, na webu sportschau.de a také na německé verzi Eurosportu. Vysílací práva na tuto cyklistickou akci drží až do roku 2025.

Saarländischer Rundfunk (SR) divákům nabídne mužskou Tour de France, nově zahájenou ženskou Tour de France a Deutschland Tour.

ARD také získala vysílací práva na přímé přenosy a postprodukční práva pro ženskou Tour de France, konanou od 24. do 31. července. Střídavě se ZDF bude od 24. do 28. srpna vysílat také Deutschland Tour.

zdroj: Digital Fernsehen