Český rozhlas připravil pro Ukrajince Audioslovník i pohádky

08.04.2022 11:00

DNES!

Český rozhlas rozšířil obsah audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas o nové formáty pro ukrajinské uprchlíky. Speciální souhrnná podstránka mujrozhlas.cz/ukrajina nabízí praktický ukrajinsko-český Audioslovník s lekcemi pro děti i dospělé, pomocí kterých si osvojí základní české fráze.

Poslechnout si mohou také pohádky v ukrajinštině od českých spisovatelů Ondřeje Neffa, Petra Stančíka a Kateřiny Šardické.

V pátek 8. dubna od 15.30 hodin posluchači uslyší na Rádiu Junior premiéru oceňované ukrajinské pohádky s názvem Válka, která změnila Rondo. Příběh se odehrává v kvetoucím Rondu, v němž žijí křehká stvoření vyrobená ze skla, papíru a nafukovacích balónků do chvíle, kdy město navštíví Válka. Pohádka namluvená hercem Janem Cinou dětem vysvětluje, co je to válka. Rádio Junior pohádku v reprízách odvysílá také o víkendu v 11 a v 18 hodin. V pondělí 11. dubna ji po 15.30 hodin doplní rovněž tematické odpolední vysílání. Česká i ukrajinská verze pohádky budou od pátečních 16 hodin k poslechu na webu Rádia Junior.

Dostupná bude i v ukrajinštině na speciální podstránce audioportálu mujRozhlas, stejně jako pohádky českých autorů - Princové a zlý drak Ondřeje Neffa, Proč mají houby jen jednu nohu Petra Stančíka a Ptáčátko Kateřiny Šardické.

Český rozhlas Radiožurnál a Plus nově vysílají zprávy v ukrajinštině. Čtyřminutová relace nabízí Ukrajincům v Česku aktuální informace o dění v České republice i na Ukrajině a také praktické rady, doporučení a příběhy uprchlíků. Zpravodajský servis je možné poslouchat pravidelně po běžných zprávách v 18.30 hodin a k poslechu je i v mobilní aplikaci mujRozhlas a na webu.

Na audioportálu mujRozhlas přináší každý týden praktické informace pro ukrajinské uprchlíky v Česku podcast Českého rozhlasu Novinky pro Ukrajince, který zajišťuje Radio Prague International.

Český rozhlas již v březnu zorganizoval v Rudolfinu úspěšný benefiční koncert rozhlasových symfoniků na podporu Ukrajiny. Celkově se podařilo vybrat částku 2 900 709 Kč, která byla poskytnuta charitativní sbírce neziskové organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině.

Český rozhlas je neustále v kontaktu s kolegy z ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC. V březnu reagoval na jejich prosbu a doručil na Ukrajinu technické vybavení a materiál. Díky tomuto daru bude možné zřídit provizorní ukrajinská rozhlasová pracoviště pro případ, že by došlo k obsazení nebo zničení současných vysílacích prostor ruskými jednotkami.

UA:PBC aktuálně plánuje vznik nové stanice Kultura, pro kterou shání obsah vysílání v ukrajinštině pro děti. Český rozhlas poskytne ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti pohádky v ukrajinštině, které vznikly pro audioportál mujRozhlas.

Český rozhlas neustále připravuje další obsahy v češtině a ukrajinštině s informacemi reagujícími na aktuální situaci a přibližujícími soužití Čechů a Ukrajinců.

Veškeré formáty pro Ukrajince jsou k dispozici na speciální podstránce mujrozhlas.cz/ukrajina

zdroj: ČRo