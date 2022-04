Vývoj - nechme se inspirovat přírodou na Viasat Nature

06.04.2022 20:34

Už v dubnu se na obrazovkách kanálu Viasat Nature objeví nový seriál s názvem Vývoj, který v sobě kombinuje divokou přírodu, dobrodružství s futuristickou vědou.

Dokumentární seriál, moderovaný biologem Patrickem Aryee, nás zavede do zajímavého světa biomimiker s otázkou, zda by nám jedinečné způsoby adaptace a přizpůsobení ze světa zvířat mohly pomoct s budoucími řešeními některých z našich nejpalčivějších otázek. V pořadu se dozvíte, jakými překvapivými způsoby se zvířata po celém světě chrání a brání, tak, že na to zatím nestačí ani naše lidské nejmodernější technologie. Za dobrodružstvím se vydáme s experty, kteří ve své práci využívají ovoce lidské vynalézavosti, ať už s průzkumníky, stíhacími piloty, vědci a vynálezci, díky kterým se dostaneme k informacím o překvapivých inovacích.

▲ Seriál Vývoj (foto: Viasat)

Seriál využívá díla umělců ověnčených cenami Emmy, která nám dotvářejí atmosféru při odhalování skrytého génia přírodních přizpůsobení a potenciálních světů budoucnosti.

Seriál se na fascinující vynalézavost zvířat a rostlin dívá prostřednictvím šesti epizod se všeříkajícími názvy: „Prozkoumat“, „Přežít“, „Léčit“, „Chránit“, „Přesunout“ a „Obnovit“. Postupně se tak setkáme například s houbami odolnými vůči radiaci, mořskými slimáky, kteří se živí sluneční energií, takřka neporazitelnými šváby, tajemnými chobotnicemi nebo úžasnými regeneračními schopnostmi zvířat. Postupně se dozvíme, jak se tito živočichové chrání, regenerují a léčí, zkrátka jak přežívají, a následně budou Patrick a jeho tým vždy zkoumat, jak tyto super schopnosti mohou sloužit jako inspirace našim technologickým inovacím.

▲ Seriál Vývoj (foto: Viasat)

Celé natáčení zabralo asi 15 týdnů a znamenalo cestování štábu po čtyřech kontinentech. Jednotlivé díly byly filmovány v Namibii, Jordánsku, Velké Británii a deseti amerických státech, od Havaje po Floridu.

Hlavní hvězda pořadu Patrick Aryee je biolog a moderátor dokumentů o přírodě. Spolupracoval na několika významných produkcích BBC, například na pořadech Attenborough - 60 let v divočině, Madagaskar nebo Zmrzlá planeta. Na těch všech se podílel i světoznámý dokumentarista a biolog, Sir David Attenborough.

▲ Seriál Vývoj (foto: Viasat)

Tvůrce seriálu Vývoj Rob Sixsmith, laureát ceny BAFTA, je zase známý díky spolupráci s takovými hvězdami jako Bear Grylls, Ed Stafford a Levison Wood. Jeho nejnovější dokumentární seriál pro Netflix obletěl svět a stal se hitem v mnohých státech Asie, především v Jižní Koreji.

Dokumentární seriál Vývoj má premiéru 11.4. ve 19:00 na kanále Viasat Nature.

Trailer:

zdroj: Viasat