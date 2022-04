V Rusku odstartoval kanál s evropskými filmy Kinoliving

06.04.2022 19:32

DNES!

Na ruském televizním trhu začal vysílat nová stanice zaměřená na západní (evropskou) kinematografii. Stanice se jmenuje Kinoliving. Jde o domácí (ruský) projekt, který je určen pro znalce dobrého kina.

Kinoliving zahrnuje vysoce hodnocené seriály od známých studií, celovečerní filmy od předních světových režisérů, exkluzivní premiéry a filmy oceněné cenami z nejprestižnějších festivalů.

Od 31. března mohou stanici Kinoliving sledovat diváci kabelových sítí v Rusku. V květnu se stanice objeví v nabídkách ruských satelitních platforem.

▲ Logo nové stanice Kinoliving

Mezi prvními premiérami na stanici patří životopisné drama "3 dny v Quiberonu" - vítěz filmového festivalu v Berlíně a Evropské filmové akademie, drama "Music in the Dark" - vítěz "Zlatého lva" filmového festivalu v Benátkách, sériový detektivní thriller "Pád" s Gillian Anderson v titulní roli, britský dokumentární seriál "Ideas that Changed the World" a řadu dalších titulů.

Kinoliving chce využít mezery, která na ruském trhu vznikla po stažení původních západních televizních stanic.

Program Kinoliving provozuje moskevská společnost Time Media Group, která je producentem a výhradním distributorem tématických televizních kanálů. V současné době se portfolio společnosti skládá z devíti televizních kanálů - televizní stanice pro děti "V gostjach u skazki" (Na návštěvě u pohádky), filmový kanál zemí Dálného východu "Dorama", stanice pro dospělé "Blue Hustler", "Barely Legal" a "Blue Hustler HD", kanál krátkých filmů a seriálů "FlixSnip", evropský filmový kanál "KinoLiving", stanice o sportovních hvězdách "Trace Sport Stars" a hudební program "Trace Urban".

zdroj: obob.tv