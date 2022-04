Cestu k Roland-Garros na Eurosportu 2 odstartuje Monte-Carlo Masters

08.04.2022 09:58

Tenisová antuková sezóna je v plném proudu. Znáte lepší způsob, jak se připravit na další nadcházející grand slam, než jsou dva velké turnaje ATP Tour za sebou? Turnaj Monte-Carlo Masters startuje už v neděli 10. dubna 2022 ve 13:00 na stanici Eurosport 2.

V následujícím týdnu pak naváže živým každodenním vysíláním od 11:00. Semifinálové zápasy jsou naplánovány na sobotních 13:30 s tím, že finále se bude hrát hned v neděli 17. dubna v 15:00. Den na to - v pondělí 18. dubna - začne ATP 500 Barcelona Open, který odstartují turnaje v Madridu a v Římě. ATP tak fanoušky plynule dovede až k 22. květnu, kdy startuje Roland-Garros.

Během minulého měsíce jsme mohli být svědky napínavých turnajů v Indian Wells a Miami, které ovládli Taylor Fritz a Carlos Alcazar. Na Eurosportu se tak završila sezóna tenisových turnajů na pevných površích. Teď je na řadě antuka - a ta přichází s obvyklou otázkou, zda bude někdo schopen zabránit Rafaelu Nadalovi v získání jeho čtrnáctého titulu z Roland-Garros.

▲ Monte-Carlo Masters (foto: Eurosport)

V Monte-Carlu se na kurty konečně vrátí Novak Djokovic. Světová jednička letos odehrála zatím pouhý jeden turnaj, a ani ten se Djokovicovi moc nepovedl - v Dubaji vypadl už ve čtvrtfinále. Teď je ale odhodlán obhájit své loňské pařížské vítězství, a proto bude i během dubna jedním z nejsledovanějších hráčů. V Monte-Carlu zvítězil už dvakrát a chce triumfovat i letos - obzvláště po jeho viditelné absenci na Australian Open a turnajích v USA. Na Roland-Garros bude bezpochyby jedním z favoritů a dostane příležitost dorovnat skóre grand slam titulů s Rafaelem Nadalem.

Pro mladého Alcazara bude antuková sezóna velkou zatěžkávací zkouškou. Experti Eurosportu Alex Corretja a Chris Evertová mu ale už teď velmi věří. „ Nadal bude mít velký problém, aby srovnal tempo s Carlosem Alcazarem. Musí to brát jako příležitost, jak ještě více zdokonalit svůj styl hry. Je to zkušený tenista, takže si bezpochyby najde cestičky, jak Alcazara porazit. Zároveň ale ví, že ze sebe bude muset vydat to nejlepší ,“ nechal se nedávno slyšet Corretja. V tom je s ním zajedno i Chris Evertová: „ Alcazar může na grand slamech dosahovat dvojciferných výsledků a klidně se stát jedničkou. Má k tomu všechny předpoklady. Podle mého názoru mu v tom nic moc nebrání .“

Osmnáctiletý talent je všeobecně pokládán za dědice trůnu po Nadalovi, což naznačuje i jeho nedávný výkon na Miami Open, kterým se zapsal mezi nejlepší hráče letošní tour. Mladý Španěl sice s Nadalem prohrál semifinále v Indian Wells, ale na druhou stranu na antuce zvítězil už v Riu, kde porazil hráče jako jsou Matteo Berrettini nebo Diego Schwartzman.

První letošní turnaj na antuce odehraje i obhájce loňského titulu Stefanos Tsitsipas. A chystají se i další - loňský finalista Andrey Rublev, který se na Indian Wells dostal do semifinále, nebo Casper Ruud, který v Miami ve finále usiloval o vítězství. Další hráči ze světové top 10, kteří doufají, že pro ně budou dubnové antukové turnaje dobrou průpravou na Roland-Garros, jsou pak Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime a Cameron Norrie.

Máme před sebou výživnou a napínavou antukovou sezónu. Monte-Carlo a Barcelona bezpochyby připraví půdu pro očekávané French Open. Oba tyto velké turnaje budou moci diváci Eurosportu a předplatitelé aplikace Eurosport Player sledovat živě - na první zápas se můžou těšit už 10. dubna.

zdroj: Eurosport