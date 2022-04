Prima uvede nový pořad Do montérek!

11.04.2022 14:48

Televize Prima uvede na svých obrazovkách od 1. května nový pořad Do montérek! Zařazen bude do nedělního dopoledního slotu a ve vysílání ho tak budou následovat oblíbené hobby stálice, jako jsou Receptář prima nápadů, Libovky Pepy Libického nebo Vychytávky Ládi Hrušky.

Dvanácti díly nového pořadu bude provázet profesionální řemeslník Václav Adamec a v jednotlivých dílech ukáže účastníkům pořadu, jak se pustit do dílčí rekonstrukce domu či bytu a ušetřit tak nemalé peníze, které by jinak museli zaplatit firmě.

▲ Logo pořadu Do montérek! (foto: FTV Prima)

Čeká vás dílčí rekonstrukce domu či bytu a z cen stavebních firem na vás jdou mrákoty? Co takhle se do ní pustit svépomocí? Jak na to, to ukáže v novém pořadu Do montérek! zkušený řemeslník Václav Adamec. V každém dílu se vypraví za jednou rodinou, které vysvětlí, jak s rekonstrukcí začít i na co si dát pozor. Jednou se bude řešit kuchyně, podruhé koupelna, jindy třeba půda.

Nový hobby pořad potvrdí, že rčení o zlatých českých ručičkách stále platí a že do rekonstrukce se nemusíte bát pustit svépomocí. Se správným vedením zvládne strach překonat každý. Navíc tím, že přiložíte ruku k dílu, můžete ušetřit nemalé peníze. Nezbývá než jít Do montérek!

▲ Průvodce pořadu Do montérek! Václav Adamec (foto: FTV Prima)

Průvodce pořadem Václav Adamec je zkušeným řemeslníkem a majitelem firmy zabývající se rekonstrukcemi bytů, domů a chalup. Za patnáct let práce na stavbách si poradí se vším od vodoinstalace přes topenařinu až po zedničinu a práci se sádrokartonem.

Rozhovor s Václavem Adamcem

Proč jste kývl na účast v pořadu Do montérek!?

Když se mi dostal do ruky námět, jako bych viděl sám sebe před pár lety. Také jsem měl spoustu nápadů, ale na jejich realizaci chyběly peníze. Stejně jako hrdinové našeho pořadu jsem musel přiložit ruku k dílu. Během natáčení jsme navštívili lidi mnoha různých profesí a každý byl něčím výjimečný. Když jsem viděl, jak jsou úspěšní ve své profesi, nepochyboval jsem o tom, že pod mým vedením zvládnou i práce pro ně zcela nové. A to mě hodně bavilo. Jak se říká - když chcete, tak dokážete vše. Nejdůležitější je chtít a začít.

Já jsem se před kamerou také cítil nesvůj. Před kamerou jsem stál poprvé, byla to moje první zkušenost. Ale díky podpoře režiséra Vaška Kutila a celého štábu jsem se také rozmluvil (směje se).

Můžete po natáčení pořadu Do montérek! říct, že platí rčení „Zlaté české ručičky“?

Myslím si, že každý člověk je na něco šikovný. Jen mu strach a nezkušenost nedovolí vyzkoušet na co. Opravdu si myslím, že si většina lidí může opravit nebo vylepšit své bydlení. Stačí jenom vykročit z komfortní zóny a nebát se vzít si ty montérky. No a my teď lidem ukazujeme, jak na to.

Mohou se diváci tedy těšit na přesné návody krok za krokem?

Nejsme instruktážní pořad. Ale určitě na příbězích našich hrdinů ukážeme, co všechno jde zvládnout vlastními silami. Myslím si, že pod mým vedením dokážou věci, které si neuměli představit.

Pomáháme u složitějších postupů nebo situací, kde by si sami nevěděli rady. Seznamuji je s pracemi, které nikdy nedělali. Pomáhám jim s prvními kroky, s rozjetím samotné rekonstrukce. A to je nejtěžší. Vím, o čem mluvím. Já jsem měl po úrazu také strach udělat první krok a věřit, že budu zase chodit. Mně museli pomoct doktoři v Havlíčkově Brodě. V našem pořadu to samozřejmě takové drama není. Ale v dnešní době je to také boj. O peníze. O čas. A tak na konci každého dílu ukazujeme, kolik lidé ušetří, když pracují sami.

Kde se dá při rekonstrukci ušetřit?

Právě tím, že si spoustu práce dokážete udělat sami. Po dohodě s konkrétním řemeslníkem mu můžete pomoct s veškerou demontáží, bouracími pracemi, nákupem materiálu nebo přesunem hmot. Můžete se jako řemeslník zapojit i v průběhu stavby. Například úprava stěn, jako je škrabání, penetrování, natahování nebo malování, jsou práce, za které nemusíte platit. Možností je opravdu spousta, podívejte se na náš pořad. Co všechno lidé sami dokázali. Práce vám pravděpodobně bude trvat déle a asi se s tím víc natrápíte, ale zase budete hrdí, že jste si tu koupelnu obložili sami. Jsou ale samozřejmě práce, na které je odborník potřeba. Jde třeba o elektrikáře, topenáře nebo instalatéra.

zdroj: FTV Prima