ČT s dokumenty o důležitých společenských tématech, Járu Cimrmanovi i PSH

11.04.2022 14:31

Česká televize začala pracovat na výrobě nových dokumentů, které diváci uvidí na obrazovkách v následujících letech.

Solitérní filmy i cyklické formáty rozeberou sociální témata, jakými jsou adopce a pěstounská péče, exekuce nebo vzdělávání, kterému se bude věnovat například cyklus Jak se dělá dobrá škola od scenáristy oceňovaného seriálu Ochránce Tomáše Feřtka. Nové snímky představí rovněž výrazné osobnosti - Jaromíra Hanzlíka, Michaela Kocába či Járu Cimrmana. Premiérová pokračování nabídnou oblíbené seriály Modrá krev a Mistři medicíny.

▲ Stopy Járy Cimrmana - Zdeněk Svěrák a Patrik Ulrich (foto: ČT)

„ Naléhavost a potřebu zpracovávat dění dokumentární formou výrazně ukázaly zejména poslední dva roky, období celosvětové pandemie a nyní i válečného konfliktu. Dokumentární tvorba tvoří zhruba polovinu všech projektů schválených v loňském roce do výroby, což zcela jasně ukazuje význam, jaký tento žánr v současnosti má ,“ uvádí generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „ Česká televize však, jako hlavní tvůrce a vysílatel dokumentární tvorby u nás, nezapomíná reflektovat ani pestrou škálu jiných témat, mnohá z nich představíme divákům již v následujících měsících .“

Dokumentární tituly fungují nejen jako svědectví doby, z něhož se společnost učí, ale současně otevírají, nahlížejí a rozebírají ožehavá a mnohdy tabuizovaná témata, mezi něž stále ještě patří například adopce. Té se dotkne nový šestidílný docusoap s názvem Adopce - cizí dítě.

▲ Modrá krev - František Kinský (foto: ČT)

Pěstounskou péči bude reflektovat seriál Plné hnízdo a citlivé téma života ve finančních obtížích otevře cyklus V exekuci: „ Stále bohužel panuje přesvědčení, že si za exekuce mohou lidé sami, protože si půjčili na dovolenou nebo na vánoční dárky. Málokdo ji vnímá jako společenský problém, který je zapříčiněn především nesprávným systémovým nastavením. Lidé se za své dluhy stydí a jejich okolí jimi opovrhuje ,“ uvádí seriál jedna z jeho režisérek a autorek scénáře Barbora Chalupová.

V nové dokumentární tvorbě České televize mají kromě celospolečenských témat tradičně zastoupení také diváky oblíbené historické dokumenty a portréty výrazných kulturních osobností. Mezi ně bude nově patřit například chystaný snímek Legenda o PSH, portrét známé rapové skupiny Peneři strýčka Homeboye nebo snímek Dežo Hoffman - fotograf The Beatles.

▲ Jak se dělá dobrá škola - Jiří Škola (foto: ČT)

O největším českém géniovi Járu Cimrmanovi vzniká cestopis Stopy Járy Cimrmana s průvodcem Miroslavem Táborským. Režisérka Olga Sommerová připravuje film o Michaelu Kocábovi s názvem Michael Kocáb - rocker vs. politik. Oblíbeného herce Jaromíra Hanzlíka sleduje kamerou režisér Viktor Polesný: „ U hraných filmů je všechno naplánované, existuje scénář, příprava, herci hrají tak, jak potřebujete. V dokumentu hraje velkou roli překvapení. Věci se můžou vyvíjet úplně jinak a vy musíte být připraven na nečekané změny. Nesmí vás nic zaskočit. Někdy to, co jste určitě nečekali, může být to podstatné. Musíte to poznat, být pořád ve formě a otevřený. Proto je dokument velmi náročná disciplína .“

Téma edukace reflektuje Česká televize nejen pomocí vzdělávacího portálu ČT edu, ale také dramatickými formáty, v poslední době například seriálem Ochránce, který získal Českého lva. Na poli dokumentu naváže na vzdělávací linku také cyklus Jak se dělá dobrá škola provázený Jiřím Havelkou.

zdroj: ČT