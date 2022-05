Celovečerní dokument Tina z produkce HBO na HBO Max

17.05.2022

DNES!

Celovečerní dokument Tina z produkce HBO, režírovaný režiséry oceněnými Cenou Akademie Danem Lindsayem a T.J. Martinem, uvedla dnes placená streamovací platforma HBO Max.

Dokument Tina natočený ve spolupráci s produkční společností Lighbox producentů Simona Chinna, oceněného Cenou Akademie, a Jonathana Chinna, oceněného cenou Emmy, spolu s producentkou Diane Becker, nominovanou na cenu Emmy, poskytuje divákům odhalující a intimní pohled do života a kariéry hudební ikony Tiny Turner a mapuje její nečekanou ranou cestu ke slávě, osobní i profesionální problémy, kterým během svého života čelila, a také její ještě nečekanější vzestup coby celosvětového fenoménu, ke kterému došlo v osmdesátých letech.

▲ Dokument Tina (foto: HBO)

Dokument bude uveden na streamovací službě HBO Max. Tento nepřikrášlený a dynamický příběh zahrnuje podnětné rozhovory se samotnou Tinou, které proběhly ve švýcarském Curychu, kde žije, jakož i rozhovory s jejími nejbližšími. Obsahuje také množství nikdy dříve nezveřejněných záznamů, audio nahrávek a osobních fotografií, které vyprávějí hluboký a poutavý příběh královny rock ‘n‘ rollu v celé jeho složitosti.

Na podzim roku 1981 Tina Turner ve snaze nastartovat svou kariéru poskytla rozhovor Carlu Arringtonovi, hudebnímu redaktorovi časopisu People. O pět let dříve podala žádost o rozvod manželství s Ike Turnerem, který byl více než šestnáct let jejím manželem a hudebním partnerem. Společně stoupali po žebříčcích hitparád a svými hity A Fool in Love, River Deep - Mountain High nebo Proud Mary se zapsali do hudební historie. Mimo pódium to vypadalo, že jejich manželství a rodinný život byl v pořádku. Carlovi v rozhovoru však upřímně vypověděla hrůzný příběh týrání a utrpení, které musela v manželství snášet, a okolnosti úniku, ke kterému se po letech traumatu odhodlala. Byl to první z mnoha medailónků, které Tině vybudovaly reputaci bojovnice proti nepřízni osudu a pomohly jí k mimořádnému, i když nečekanému, kariérnímu návratu na výsluní.

zdroj: HBO