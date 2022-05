Jak se v Kanadě těží dřevo prozradí Viasat Explore

28.05.2022 10:25

Na úspěšnou dokumentární reality show Záchranáři na dálnici 401 navazuje seriál Těžaři z Mud Mountain, jehož první řadu budou mít diváci možnost zhlédnout již brzy na kanále Viasat Explore.

Děj nové dokumentární série je zasazený do vysokých pohoří Britské Kolumbie, kde spousta mužů dennodenně podniká riziko, vábena lákavými platy a obrovskými kmeny stromů, které tihle chlapi stahují do údolí. Těžba a stahování dřeva ostatně patří k nejnáročnějším a nejnebezpečnějším profesím. Pro strach uděláno mají Craig LeBeau a jeho bratr Brent, kteří jsou hlavními hrdiny Těžařů z Mud Mountain. Nikdo se neodvažuje jít při těžbě dřeva výše a hlouběji do lesa než právě oni.

▲ Těžaři z Mud Mountain (foto: Viasat)

Bratři LeBeauovi se svojí firmou Lebeau Brothers Logging operují v oblasti zvané Shuswap Highlands, která se nachází v prostoru mezi Pobřežními a Skalistými horami v oblasti Britské Kolumbie. Jde o oblast s vysoce ceněným stavebním dřevem. V zimě, kdy jejich činnost sleduje televizní štáb, mají rozpracovaných asi 20 míst, na kterých těží.

Tahle práce však není nic jednoduchého. Zvlášť v zimní sezóně totiž tihle chlapi musejí čelit sněhovým vánicím, poruchám strojů i nehodám na úpatí. A navíc je to hra o čas, protože na jaře spletitou síť horských cest a silniček zaplaví spousta bláta z tajícího sněhu, a to už je těžba prakticky nemožná.

Mud Mountain ostatně znamená „bahnitá hora“ a jako taková dělá všechno pro to, aby dostála svému jménu. Tuhle zimu Craig i Brent bojují svůj životní zápas. Brentovi se v poslední době totiž příliš nedařilo a Craig zase vsadil miliony dolarů na těžbu z prudkých úbočí, což je samozřejmě ještě mnohem nebezpečnější než „tradiční“ těžba dřeva. Hned v prvních dílech řeší oba bratři a jejich tým různé nehody, které se jim staví do cesty, a o napětí tak nebude nouze.

Tenhle seriál je však zajímavý ještě jinou věcí. Oba bratři totiž, náležející již do třetí generace těžařů dřeva, byli totiž předchozích přibližně deset let rozhádaní. Jenže špatné počasí, série nezdarů i propad celého odvětví - to byly důvody, proč nakonec Craig s Brentem zakopali válečnou sekeru a rozhodli se spolupracovat.

▲ Těžaři z Mud Mountain (foto: Viasat)

Jedná se víceméně o spinoff oblíbených doku-seriálů Dálnice vedoucí peklem a Záchranáři na dálnici 401, který využívá faktu, že štáb pod vedením výkonného producenta Marka Millera v průběhu jejich natáčení objevil spoustu zajímavých kamioňáků, a mezi ty nejzajímavější patřili právě těžaři dřeva.

Cesty, na kterých se tito těžaři pohybují, jsou jen dočasné, ostatně tihle chlapi si svoje cesty často budují sami. Nebezpečí spočívá nejen v tom, že se náklaďáky můžou pokazit, ale můžou také sklouznout s kopce a převrátit se. A odtahovku si tady prostě nezavoláte, žádná do těchto nehostinných hor nedojede.

To však není jediné nebezpečí, které na těžaře dřeva číhá. V horách se pohybují medvědi, pumy a další šelmy, ale oni do toho prostě jdou. Milují výzvy a možná je k těžbě dřeva na Mud Mountain láká stejná věc, která láká jiné dobrodruhy na Yukon nebo na Aljašku - máme teď na mysli pocit nezávislosti.

Abyste si ale nemysleli, že jsou těžaři nějací kovbojové, kteří jen berou a nedávají nic zpět - naopak, za každý vytěžený strom vysadí čtyři až šest dalších. Pro Craiga ostatně kontrola vysazeného lesa patří k nejvíce stresujícím náplním práce - co když se nové stromky neujmou?

Nový dokumentární seriál Těžaři z Mud Mountain bude i pro české diváky k dispozici na kanále Viasat Explore, a to v premiéře od pondělí 30. května 2022 ve 21:00 hodin.

Trailer:

zdroj: Viasat