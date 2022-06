Nahlédněte pod pokličku FIFA v dokumentu Discovery

03.06.2022 13:19

Mistrovství světa ve fotbale po čtyřech letech opět pomalu klepe na dveře. Letos se netradičně uskuteční až v závěru roku a jeho hostitelem bude Katar. V době, kdy se pozornost celého světa začíná obracet k malému arabskému státu, dostává se na veřejnost dvoudílný dokument Discovery Channel s názvem Muži, kteří prodali mistrovství světa ve fotbale (The Men Who Sold The World Cup), který má premiéru v neděli 5. června ve 21 hodin.

Ten díky unikátním svědectvím nahlíží pod pokličku příběhu, který vyvolal celou řadu diskusí. Diváci se jeho prostřednictvím dostanou do nitra FIFA za éry jejího nechvalně proslulého exprezidenta Seppa Blattera, jenž po desetiletí řídil světový fotbal a měl tak významný podíl na tom, že se jedna z největších sportovních akcí uskuteční právě v Kataru.

Korupce, politika, zákulisní dohody... V souvislosti s fotbalovými šampionáty se vede celá řada spekulací už léta. Stačí si vzpomenout třeba na mistrovství světa, které se konalo před dvaceti lety v Japonsku a Jižní Koreji. Druhá ze jmenovaných hostitelských zemí na něm dokráčela až ke konečnému čtvrtému místu. Tento historický úspěch Jižní Koreje ovšem s sebou nesl několik černých kaněk. V hlavní roli byli tehdy rozhodčí, kteří týmu vedenému nizozemským koučem Guusem Hiddinkem na této cestě pomohli hned několika spornými rozhodnutími - ať už se jednalo o osmifinále s Itálií nebo čtvrtfinále se Španělskem.

▲ Muži, kteří prodali mistrovství světa ve fotbale (The Men Who Sold The World Cup) (foto: Discovery)

Podobných případů lze v nedávné fotbalové historii najít mnohem více. Vrcholem všeho byl rok 2010, kdy FIFA mimo jiné rozhodovala o pořadateli letošního šampionátu. Volby od počátku provázely pochybnosti, tím spíš, že mundial byl nakonec přisouzen právě Kataru - „nefotbalové“ zemi, kde bychom v té době marně hledali odpovídající stadiony. Na druhou stranu zemi, která disponuje spoustou finančních prostředků...

Dvoudílný dokument režisérů Daniela DiMaura a Morgana Pehmeho odhaluje pravdu o tom, jak někteří vysocí představitelé FIFA doslova prodali největší světovou sportovní událost. I to, jak byli nakonec sesazeni ze svých pozic a museli se vzdát svého dosavadního luxusního životního stylu.

▲ Muži, kteří prodali mistrovství světa ve fotbale (The Men Who Sold The World Cup) (foto: Discovery)

Jedná se až o shakespearovský příběh o penězích, moci a korupci, v němž vystupuje řada skandálních postav včetně známého hráče amerického fotbalu Chucka Blazera a katarského obchodníka Mohameda Bin Hammama. „Muži, kteří prodali mistrovství světa ve fotbale, je velmi napínavý seriál, který přináší dosud nepopsaný pohled na jeden z největších sportovních skandálů v historii. Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme tento příběh vyprávět,“ říká Simon Downing, Head of Discovery Factual and Sports UK.

V prvním díle se objeví vyšetřovatelé Heidi Blakeová s Jonathanem Calvertem, kteří popíšou, co vedlo k odhalení korupce uvnitř FIFA. Ve druhé epizodě vystoupí vyšetřovatelé FBI a IRS, jejichž úkolem bylo odhalit kriminální chování v nitru organizace, jejíž strukturu přirovnávali k mafii. Dále se v dokumentu objeví například informátor z katarského nabídkového týmu, bývalý šéf komunikace FIFA, fotbaloví velikáni včetně Jurgena Klinsmanna či Landona Donovana. A chybět nebude dokonce ani samotný Sepp Blatter.

Výkonnými producenty Story Films jsou David Nath a Peter Beard a Jeremy Phillips ze společnosti Discovery.

zdroj: Discovery