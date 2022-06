České Radiokomunikace budou mít nového šéfa

01.06.2022 14:10

DNES!

Po osmiletém působení ve vedení společnosti, nejprve v roli finančního ředitele a poté generálního ředitele, opustí CRA na vlastní žádost Vít Vážan. Představenstvo Českých Radiokomunikací oznámilo jmenování Miloše Mastníka na pozici generálního ředitele od 1. července 2022.

„ Vít Vážan úspěšně dohlížel na upgrade vysílací technologie na DVB-T2, souběžnou diverzifikaci našeho podnikání do datových center, ICT, telekomunikací a také na rozvoj národní sítě IoT a specializované komunikační sítě pro českou záchrannou službu. Za to mu patří velký dík. Miloš Mastník s ním po celou dobu úzce spolupracoval, má silné vztahy se zákazníky a věříme, že povede CRA do období dalšího rozvoje a růstu ,“ říká předseda představenstva Steven Marshall.

Miloš Mastník působí v Českých Radiokomunikací v pozici obchodního ředitele od října 2016. Věnoval se vedení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, a také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Pracoval také v T-Mobile ČR a byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika.

zdroj: ČRa