Máte knihovnu? A mohla bych ji vidět, ptá se nový cyklus ČT art

28.05.2022 12:29

Osobnosti české společnosti, kultury a umění nechávají nahlédnout do svých polic a skříní, aby odhalily, jaké oblíbené literární kousky mají ve své sbírce.

„ Vzpomínám, jak mi vždycky maminka říkala: Já jsem koupila prádelník a než jsem se vrátila, otec ho zaplnil knihami. Tak je to zřejmě dědičné postižení ,“ říká Tomáš Halík o svém vztahu ke sbírání knih v aktuálním dílu nového pořadu webu art.cz.

▲ Tomáš Halík a knihovna (foto: ČT)

Vedle monsignora mohou diváci nahlédnout do knihoven osobností jako výtvarnice Lucie Lomová, literární historik Martin C. Putna nebo typograf Martin T. Pecina.

„ Naše nová série o knihovnách je další z řady web only videí, která vytváříme pro ctart.cz ,“ popisuje šéfredaktor webu Jiří Koukal a doplňuje: „ Všichni tu v redakci máme rádi knihy a moc dobře víme, že taková osobní knihovna toho o člověku dokáže říct víc, než se na první pohled zdá. Kdykoliv jsem u někoho doma, vždycky mu knihovnu prolustruju, abych si ho trochu zařadil. Lidi bez knihoven jsou podezřelí. S o to větší radostí jsme s kolegy navštěvovali byty osobností, o jejichž knihovnách by si mnozí milovníci literatury mohli nechat jenom zdát .“

V chystaných dílech se můžou diváci těšit na papírové skvosty soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřiny Šimáčkové nebo filosofky Alice Koubové.

zdroj: ČT