CME přebírá společnost RTL Chorvatsko

01.06.2022 12:34

Společnost CME Media Enterprises (CME) dnes oznámila, že po obdržení souhlasu chorvatských regulačních orgánů uzavřela transakci týkající se akvizice RTL Chorvatsko. CME nyní vlastní šest televizních společností v šesti zemích střední a východní Evropy, které zahrnují 42 kanálů a dosahují celkového počtu 49 milionů diváků.

„ Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat RTL Chorvatsko v rodině CME. Posílíme tak svou přítomnost na Jadranu, což je podle nás region s výjimečným růstovým potenciálem. Diváci se mohou těšit na zvýšení produkce lokálního obsahu i zlepšení digitální nabídky. Budeme také pokračovat v tvorbě kvalitního a pluralitního zpravodajství ," uvedl Didier Stoessel, generální ředitel CME pro Českou republiku, Chorvatsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

▲ Logo RTL Hrvatska (foto: RTL.hr)

Díky očekávané úzké spolupráci mezi RTL Chorvatsko a Pro Plus ve Slovinsku předpokládá CME řadu provozních synergií v oblastech digitalizace a obsahu. S ohledem na tyto ambice dojde k několika změnám v řídících a správních strukturách RTL Chorvatsko.

Novým výkonným viceprezidentem pro chorvatské operace RTL Chorvatsko se s okamžitou platností stává Tonko Weissmann. Pan Weissmann působí v organizaci od roku 2005 a zastával řadu významných právních i obchodních pozic. Jeho jmenování přináší společnosti RTL Chorvatsko kontinuitu a stabilitu během důležité přechodné fáze a řízení dalšího růstu prostřednictvím kvalitnějšího obsahu a digitalizace.

Branko Čakarmiš, dosavadní generální ředitel společnosti Pro Plus, se stane předsedou správní rady RTL Chorvatsko a generálním ředitelem pro jaderský region. Pan Čakarmiš je průkopníkem v oblasti výroby televizního obsahu a jako generální ředitel společnosti Pro Plus úspěšně rozvíjel obsahovou a digitální agendu. Pan Čakarmiš bude zastávat dvojí pozici, nadále bude vykonávat funkci generálního ředitele společnosti Pro Plus a zároveň bude působit jako předseda správní rady RTL Chorvatsko.

Christoph Mainusch byl jmenován předsedou dozorčí rady RTL Chorvatsko a v této funkci nabídne RTL Chorvatsko své široké znalosti v oblasti vysílání. Vzhledem k nové struktuře vedení a po vzájemné dohodě odchází Marc Puškarić, generální ředitel RTL Chorvatsko. CME přeje panu Puškarićovi hodně štěstí v jeho dalším působení.

„ Tato nová struktura vedení odráží náš záměr převzít to nejlepší, co RTL Chorvatsko nabízí, a společně s Pro Plus to posunout na novou úroveň ," pokračuje pan Stoessel.

Společnost Eagle's Rock Advisers SARL působila jako poradce CME v oblasti podnikových financí.

zdroj: CME