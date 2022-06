Televize Prima slaví 29 let

20.06.2022 14:01

DNES!

Přesně před 29 lety začala vysílat první komerční televize Prima. Prvním pořadem, kterým tehdejší FTV Premiéra zahájila vysílání, byl oscarový film Amadeus. Za tu dobu se skupina Prima rozrostla na deset kanálů s nabídkou pořadů pro celou rodinu. V letošním roce dosáhla skupina Prima hned několika rekordů.

Na pomyslném stupínku komerční jedničky poprvé také stanula v CS 15-69 a to ve 12. týdnu (share 28,40 %). Ve 22. týdnu pak dosáhla historického úspěchu v CS15+ se share 29,81 %. Nejsledovanějším Prima seriálem se stala ZOO, průměrná sledovanost byla 1 243 000 diváků (share 30,63 %) v CS 15+. Rekordní návštěvnost měl i web iPrima, který v únoru navštívilo 5 301 098 reálných uživatelů. Skupina Prima dosahuje měsíčně přes 287 mil. organických impresí Facebooku, má přes 28 mil. organických impresí na Instagramu a přes 66 mil. zhlédnutí videí na TikToku.

„ Rok 2022 se do historie skupiny Prima zapíše jako zásadní milník. Poprvé se nám podařilo ve sledovanosti dorovnat komerční konkurenci i v naší klíčové cílové skupině 15-69. Jako první na trhu jsme zavedli crossmediální měření a začlenili tzv. eGRPy do mediálních kampaní našich klientů. Mezi obchodované mediatypy jsme strategicky začlenili sociální sítě skupiny Prima a omezili jsme přetáčení reklamy u IPTV operátorů, protože situace se pro nás stávala finančně neúnosnou. Ročně jsme přicházeli až o 300 milionů korun, které jsme mohli zpátky investovat do výroby vlastních pořadů ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

▲ TV Prima nabídla seriál Vinaři (foto: FTV Prima)

Historie Primy sahá až do roku 1993, kdy začala jako první komerční stanice vysílat v Praze a středních Čechách pod názvem FTV Premiéra. Vlastní tvorba televize Prima se v prvních letech točila kolem talkshow a zpravodajských formátů, jako byly například Talkshow Mirky Všetečkové, Svět 1995 nebo S. O. S. V roce 1997 se změnila cílová skupina diváků na celou rodinu a zintenzivnila se vlastní tvorba. Přibyly populární pořady, např. Prima jízda, Nikdo není dokonalý, Carusošou a Svět 2000. V roce 2004 oslovila Prima diváky svým prvním seriálem Rodinná pouta, v roce 2007 na něj navázaly Velmi křehké vztahy. Roky 2005 i 2006 byly ve znamení celé řady reality show, vznikly např. pořady VyVolení, Bar nebo Trosečník.

V roce 2008 zahájila televize Prima vysílání první české telenovely Ošklivka Katka. V roce 2010 Prima přišla s pořadem Prostřeno! a s novým seriálem Cesty domů, ve spolupráci s TV JOJ pak natočila talentovou show Česko Slovensko má talent. V roce 2012 uvedla Prima seriál Obchoďák. V roce 2014 začala Prima vysílat dva úspěšné seriály - Vinaři a Svatby v Benátkách. Se změnou strategické cílové skupiny na dospělé ve věku 15-69 let nastal významný rozkvět vlastních pořadů - seriálů, kulinářských a hobby pořadů. V posledních letech Prima natočila celou řadu ikonických seriálů jako Přístav (2015), Ohnivý kuře (2016), V.I.P. vraždy (2016), Polda (2016), Kapitán Exner (2017), Temný kraj (2017), Modrý kód (2017), Černé vdovy (2019), Einstein - příběhy nesnesitelného génia (2020), Sestřičky (2020), Hvězdy nad hlavou (2021), Dvojka na zabití (2021), Duch (2022). Doslova diváckým fenomény se staly seriály Slunečná (2020) a ZOO (2022).

▲ TV Prima vysílala seriál Rodinná pouta (foto: FTV Prima)

Skupina Prima sídlí v objektu VINICE ve Strašnicích, kde disponuje moderními prostory o rozloze 12 500 m2 na šesti podlažích. V roce 2021 její interiéry zvítězily v rámci vyhlášení Kancelář roku 2021. Zpravodajské studio CNN Prima NEWS má rozlohu téměř 300 m2 a patří k nejmodernějším v Evropě. Mezi další úspěchy kanálu Prima se řadí i několik ocenění a nominací na cenu PROMAX/BDA Europe a také ohodnocení Czech Superbrands, které Primě udělila odborná porota Brand Council v roce 2014 a následně v letech 2017-2022. V roce 2016 toto ocenění získal tematický kanál Prima COOL. Snaha o rozvoj CSR aktivit skupiny Prima byla v loňském roce korunována oceněním společnosti CZECH TOP 100, jejímž cílem je poskytovat odborný, a zvláště laické veřejnosti rychlý, stručný a dostatečně reprezentativní přehled o těch subjektech české ekonomiky, které tvoří její páteř.

zdroj: FTV Prima