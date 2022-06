Český rozhlas připravil pro posluchače speciální letní program

23.06.2022 13:47

Český rozhlas připravil na léto nabitý program. Celoplošné i regionální stanice posluchače prázdninově naladí inspirativním vysíláním z různých míst Čech i Evropy, tipy na výlety nebo podcastovou sérií o vodě, krajině a koupání.

Nebude chybět ani vysílání pro děti, premiéry her od předních českých autorů, speciální letní playlisty, hudební pořady mapující české kulturní stopy ve světě nebo rozhlasové soutěže.

Český rozhlas Radiožurnál odstartuje v sobotu 2. července prázdninový program tradičně z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, odkud bude vysílat z mobilního studia R-stream. Moderátor Jan Pokorný přivítá každý den mezi 10. a 11 hodinou zajímavého hosta ze Sadové kolonády. Speciální rozhlasový program Filmžurnál nabídne také rozhovor s Štěpánem Kozubem a Jiřím Krhutem. Po skončení festivalu stanice odstartuje letní projekt Radiožurnál na stezce Českem. Deset regionálních reportérů projde během pěti týdnů hranice republiky po jejím obvodě. Posluchači se s nimi budou moci vydat na cestu z nejzápadnějšího bodu Česka v obci Krásná až do toho nejvýchodnějšího v obci Bukovec. Během putování stanice nabídne posluchačům inspiraci na výlety na neznámá místa i příběhy dobrodruhů. V nových dílech úspěšného pořadu Česko mezi řádky Radiožurnál zavede posluchače na místa, která inspirovala literáty v jejich nejznámějších dílech. Populární pořad Host Lucie Výborné budou během léta převážně moderovat Jan Pokorný a Vladimír Kroc, nicméně moderátorka nabídne také několik rozhovorů s exkluzivními hosty ze své expedice v Nepálu.

Stanice Český rozhlas Plus plánuje letní seriál Příběhy pokladů, ve kterém Patricie Polanská posluchače zavede nejenom do naší historie. Přes celé léto bude pokračovat také zásadní ekonomický projekt Česko 2022: Život k nezaplacení. Vysílají ho stanice Radiožurnál a Plus, které monitorují, jak se rekordní inflace, rostoucí ceny za energie a další nepříznivé ekonomické ukazatele promítají do životní úrovně českých domácností. V pravidelném středečním rozhovoru se sociologem Danielem Prokopem radí, jak situaci zvládnout a jaká opatření se na úrovni státu chystají. Konec srpna bude patřit volebnímu vysílání, od 23. srpna stanice Radiožurnál i Plus spustí první předvolební speciály.

Klíčové letní sportovní události bude monitorovat Radiožurnál Sport. Sportovní fanoušci se mohou v létě těšit na přenos tenisového turnaje Wimbledon a evropských fotbalových pohárů. Kromě toho bude stanice vysílat živě z největšího tuzemského sportovního festivalu Lipno Sport Festu.

Český rozhlas Dvojka nabídne v období prázdnin projekt Báječné léto ve dvou. Posluchači se mohou těšit na osm původních povídek o partnerských nebo přátelských vztazích od současných předních českých autorů. Dvojka spustí i osmitýdenní soutěž o hodnotné ceny v podobě osmi víkendových pobytů pro dva a jedné rodinné dovolené. Na základě indicií, které zazní v každodenním proudovém vysílání, budou posluchači hledat známé dvojice ze světa literatury, filmu či divadla. Pořad bude zakončen živým vysíláním rozhlasové hry. Český rozhlas Dvojka ke dni 30. výročí oznámení rozpadu federace v brněnské vile Tugendhat zařadí do programu také speciální česko-slovenské vysílání. Z této vily bude 26. srpna odvysílán speciál pořadu Jak to vidí, a to hned po Československém ránu týmu Ranní Dvojky ze slovenských Košic. Stanice připravuje i speciál k 100. výročí narození Karla Krautgartnera, významné hudební osobnosti bytostně spjaté s Československým rozhlasem.

Letní projekt České léto chystá Český rozhlas Vltava v období 27. června až 4. září. Bude mapovat napříč literárně-dramatickými, hudebními i publicistickými pořady české kulturní stopy v Evropě i ve světě. Projekt připomene autory, kteří prorazili za české hranice, a přinese ikonická díla rezonující v zahraničí. Zaměří se i na překlady české literatury a poukáže na hudbu přesahující rámec Česka. Vysílání nabídne například výběr z povídek Josefa Škvoreckého, Franze Kafky či Jaroslava Haška, hry Václava Havla či Pavla Kohouta nebo premiéry kultovních románů Druhé město od Michala Ajvaze nebo Sestru od Jáchyma Topola. V hudebních pořadech stanice nabídne díla skladatelů Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany či Bohuslava Martinů. Bude se také věnovat českým stopám ve světě jazzu nebo aktivitě současných hudebníků.

Letní prázdniny zahájí Radio Wave podcastovou sérií o vodě, krajině a koupání s názvem Plavky, která posluchače vezme za příběhy rybníků, jezer i zatopených lomů. Připravuje ji autor magazínu o ekologii Podhoubí Ondřej Šebestík a autorka podcastu Bludičky Kateřina Tomsová. Z krajiny na oblíbená místa nejen evropských měst posluchače přenese série autentických a trendy průvodců, českých hudebníků, umělců a dalších osobností, kteří žijí v Berlíně, Londýně nebo Paříži. Posluchači se dozví, kam chodí relaxovat, na výlet, na kávu, do galerie nebo na koncert. Stanice navíc pro posluchače připravuje speciální prázdninovou soutěž o balíček vstupů na vybrané letní festivaly. K tomu uslyší pravidelně každý prázdninový týden to nejlepší z programu Radia Wave v uplynulých měsících včetně speciálních letních playlistů.

Letošní léto Rádia Junior bude opět soutěžní. Pro dětské posluchače stanice připravuje prázdninový desetidílný rozhlasový seriál, který je zavede do imaginárního světa, kde jsou všichni online a neznají internet. Jednotlivé principy a procesy dětem tvůrci pořadu převedou do formy podobností. Interaktivní letní soutěž bude propojena s poslechem seriálu a webem stanice.

Český rozhlas D-dur chystá premiéry víkendového dopoledního programu Na návštěvě. Stanice D-dur a Jazz v létě zavítají na Hudební festival Znojmo, jehož zajímavý program posluchačům zprostředkují. Vysílání nabídne i skladby, které vykouzlili hudební alchymisti za vlády Rudolfa II. a kompozice, které napsal Antonín Dvořák při prázdninových pobytech na Vysoké.

Prázdninový projekt regionálních stanic Českého rozhlasu s názvem Cesta okolo Česka nabídne posluchačům každý všední den od 9.45 hodin návštěvu jednoho zajímavého místa naší země a soutěž o turistické vybavení a víkendové pobyty. Každou prázdninovou sobotu po 13. hodině navíc budou regionální stanice živě vysílat z místa, které budou posluchači prostřednictvím indicií v průběhu celého týdne odhalovat.

zdroj: ČRo