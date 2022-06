V týdnu výluka vysílačů Kojál, Ještěd a Černá hora

23.06.2022 12:17

DNES!

Během 26. týdne roku 2022 proběhnou další plánované výluky televizního a rozhlasového vysílání. Tentokrát se dotknou diváků a posluchačů v oblasti jižní Moravy, severních a východních Čech.

V úterý 28.6.2022 se uskuteční odstávka vysílače Brno - Kojál. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude v tento den a v tomto časovém rozsahu dostupný DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23. Ve stejný den od 6:00 do 17:00 hodin nenaladí posluchači z tohoto vysílače ani VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Brno, ČRo Dvojka, Rádio Impuls, Frekvence 1 a DAB+ multiplex ČRo.

Ve stejný den od 6:00 do 15:00 hodin se odmlčí také vysílač Liberec - Ještěd. Z vysílače nebude možné přijímat DVB-T2 multiplex 21, 22 a 23. Od 10:00 do 15:00 hodin stejného dne nebude možné naladit ani VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Dvojka, Evropa 2, Rádio Proglas a Rádio Blaník Liberec.

O den později ve středu 29.6.2022 je v plánu odstávka vysílače Trutnov - Černá hora. Od 6:00 do 15:00 hodin z daného vysílače nebude možné přijímat DVB-T2 sítě 21, 22 a 23. Od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z vysílače šířeny rozhlasové programy ČRo Plus, ČRo Radiožurnál, ČRo Hradec Králové, Hitrádio Černá hora, Rádio Impuls, Frekvence 1 a DAB+ multiplex ČRo.

Důvodem pro výluku vysílání je ve všech třech případech pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.