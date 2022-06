Připravte se na dovolenou se CBS Reality

23.06.2022 12:29

DNES!

Čas dovolených se blíží a mnozí se celý rok těší, jak si užijí relax v nějaké pěkné destinaci. Bohužel, ne vždy je vše tak zalité sluncem, a to je pak člověk rád, že se vrátí zpět domů.

Hrdinové nových pořadů, které odvysílá v červnu televizní stanice CBS Reality by mohli vyprávět, a také že budou.

Luxus, který se nepovedl

Možná už jste to zažili i vy, zaplatíte si úžasnou dovolenou se vším všudy, abyste si odpočinuli od každodenních starostí. Jenže ouha, najednou se přiřítí komplikace obřích rozměrů. Pořad Když se pokazí luxusní dovolená mapuje příběhy lidí, kterým se vysněná dovolená změnila v noční můru. Pokud dorazíte na místo rekreace a hotel rozhodně nevypadá jako ten z katalogu, je to nepříjemné, avšak řešitelné.

▲ Ilustrační foto (foto: CBS Reality)

Představte si ale, že se celý život těšíte, jak si užijete luxusní plavbu lodí na Bahamy a skončí to takřka bojem o přežití. Účetní Bil a jeho manželka Tanya si našetřili 11 000 liber právě na tuto dovolenou, jenže namísto krásných zážitků skončili uvězněni v oku cyklonu. Lain a Judi si zase vysnili cestu do Las Vegas, kterou v říjnu 2017 konečně uskutečnili. Určitě však nepočítali s tím, že se ocitnou uprostřed nechvalně proslulé přestřelky, při níž zemřelo 58 lidí. Podobných příběhů uvidíte v novém pořadu moderovaném Glynis Barberovou více. Sledujte pořad Když se pokazí luxusní dovolená v premiéře v sobotu 25. června od 11:00 a 17:40, nebo v repríze ve čtvrtek 30. června od 9:45, 16:00 a 23:30.

All-inclusive může zahrnovat i to, co nechcete

Někdy nemusí přijít ani žádná velká katastrofa, aby se prázdniny úplně pokazily. V hodinovém speciálu Když se pokazí all-inclusive dovolená, kterým provází Jan Ravens, se seznámíte s nešťastnými rekreanty zažívajícími spíše pořádný šok než zasloužený odpočinek.

All-inclusive dovolenou volí stále více lidí, například pro spoustu Britů je to jediná možná volba. Ročně utratí za cesty do zahraničí přes 45 miliard liber, jen aby se nerušeně zrelaxovali. Díky all-inclusive nemusí nic řešit, mají k dispozici nekonečně jídla a pití, dětské kluby či dokonce aquaparky. Zní to až pohádkově, ale i zde se může poměrně snadno vše zvrtnout v menší katastrofu. Ptáte se, co by se mohlo přihodit? Sledujte pořad Když se pokazí all-inclusive dovolená, který odvysílá televizní stanice CBS Reality v premiéře v sobotu 26. června od 11:00 a 17:40 hodin, v repríze pak v pátek 1. července od 9:45, 16:00 a 23:30.

Přejeme vám, aby vaše dovolená proběhla v poklidu a opravdu jste si odpočinuli. Nicméně, nikdy neuškodí být připraven na různé situace, pak vás nic nezaskočí.

zdroj: CBS Reality