Ruská TNT International opět FTA na 13E

06.07.2022 14:55

DNES!

Od 1. července 2022 po zhruba třech měsících od přerušení vysílání je šířena mezinárodní verze ruské federální stanice TNT do Evropě. Stanice TNT International je šířena z kapacity společnosti GlobeCast z parametrů, na kterých se vysílala i dříve.

Vysílání TNT International je šířeno v MPEG-2 v SD rozlišení a je volné ( FTA).

▲ TNT International - záběr z příjmu stanice

Kanál TNT International patří do koncernu Gazprom-Media. Přináší nejúspěšnější projekty tuzemských stanic TNT a TNT4. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku od 14 do 44 let. Mezinárodní verze vysílá vybraný obsah z knihovny TNT, zejména komediální pořady "Comedy Club", "Comedy Women", "Stand Up" a reality show "Dom 2". Kromě toho nabízí také komediální seriály. Veškerý obsah je výhradně ruské produkce.

Po svém návratu TNT International stanice upravila svůj program a také vysílá s větším logem na obrazovce. Vše nasvědčuje tomu, že vysílání mohlo být přerušeno z technických důvodů, například z důvodu modernizace vysílacího zařízení.

technické parametry - TNT International:

• Eutelsat Hot Bird 13E (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl