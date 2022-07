Britská stanice Syfy se rebranduje na Sky Sci-Fi

05.07.2022 13:50

Britský tématický kanál Syfy, zaměřený na žánry science fiction a fantasy, se divákům představí pod novým názvem a logem. Od 26. července 2022 bude vysílat pod značkou Sky Sci-Fi.

Stanice Sky Sci-Fi projde nejenom vizuální ale také programovou proměnou. Divákům bude nabízet nové atraktivní pořady a zároveň zůstane domovem řady klasických sci-fi pořadů, které fanoušky znají a milují.

Fanoušci sci-fi se mohou těšit na dlouho očekávaný seriál SurrealEstate, paranormální a strašidelný seriál v němž hrají Tm Rozon a Sarah Levy. Jako úplná novinka na stanici bude v prvním měsíci vysílání zombie seriál Day of The Dead.

▲ Sky Sci-Fi - logo inovované stanice (foto: Sky)

Příznivci fantastiky uvítají své oblíbené pořady jako Star Trek, Hvězdná brána a Quantum Leap a mnoho dalších titulů.

Se startem Sky Sci-Fi přinese kanál řadu premiérových televizních filmových titulů jako Bullet Train Down, Thor: God of Thunder a Bram Stoker's Dracula. Stanice odvysílá také minisérie Stephena Kinga: IT and Salem's Lot.

Rebrand naváže na předchozí změny v portfoliu Sky TV, včetně stanic Sky Showcase a Sky Max a žánrových kanálů Sky Comedy, Sky Crime a Sky Documentaries.

Stanice bude nabízena jako lineární kanál i na vyžádání dostupná pro abonenty na Sky UK a na streamovací službě NOW.