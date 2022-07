ČT dotočila seriál z tv zákulisí Dobré ráno, Brno!

05.07.2022 11:19

DNES!

Scenárista a režisér Jan Prušinovský právě dotočil osmidílný komediální seriál, který nabídne pohled do zákulisí vysílání živého televizního pořadu. Charakterem naváže na jeho předchozí televizní projekty Most!, Čtvrtá hvězda či Trpaslík.

Pořad Dobré ráno to nemá jednoduché. Je to ranní show, jejímž posláním je připravit diváky do nastávajícího dne pomocí dobré nálady. Každý ho zná, ale málokdo na něj soustředěně kouká. Pro několik šťastlivců bývá tento pořad odrazový můstek k další kariéře a pro většinu hrob.

▲ Seriál Dobré ráno, Brno! Z. Onufráková, O. Kokorský (foto: R. Miča)

„Místo, kde buď začínáš, nebo končíš!“ je doslova příznačné motto pro tento projekt, protože Dobré ráno, Brno! poprvé uvidí diváci brněnského mezinárodního festivalu Serial Killer. Na televizní obrazovku se příběhy tohoto televizního štábu dostanou v první polovině roku příštího.

„ Každý, kdo někdy sledoval či sleduje ranní televizní show si musí logicky položit otázku, jak je možné, že ti lidé na obrazovce v šest hodin ráno jsou tak svěží a plní energie a jak asi vypadají tito i ostatní lidé mimo záběry kamer tohoto zářivého ranního světa ,“ říká kreativní producent Matěj Stehlík a doplňuje: „ Spolupracovat na komediálním seriálu Honzy Prušinovského právě o tomto skrytém vnitřním světě nejenom ranního přímého přenosu, ale televize obecně, byl zážitek, který způsobil, že má rána už nikdy nebudou stejná .“

▲ Seriál Dobré ráno, Brno! S. Bílský, S. Lewandowská, J. Kolařík, Z. Onufráková, O. Kokorský (foto: R. Miča)

„ Když jsem měl v utajení scénář prvního dílu a četl jsem ho své ženě, tak mi řekla: ‚Tatínku doufám, že nebudeš účinkovat ve věci, která tímto způsobem dehonestuje Brno.‘ A já jsem jí odpověděl, že to dehonestuje Brno, to je prostě o naší branži a je to trošičku vymyšlené, i když na druhou stranu, některé věci se skutečně staly ,“ říká Jan Kolařík, který se představí v hlavní roli režiséra Mirka. Dále ho doplní Ondřej Kokorský a Zuzana Onufráková coby moderátorská dvojice Cyril a Radka, kterou doplňuje rosnička Andrea v podání Simony Lewandowské a kuchař Slávek Bílský. Vedle pěti hlavních postav se představí několik nejen brněnských herců včetně Romana Slováka a Terezy Volánkové, ale i známé osobnosti, jako hosté této ranní show.

zdroj: ČT