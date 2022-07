Padla první klapka nové historické rodinné ságy RTVS

07.07.2022 11:59

RTVS začala 1. července natáčet osmidílnou historickou ságu s pracovním názvem "Niekde v Európe". Na Myjavě padla první klapka a filmaře čeká 80 dní natáčení. Seriál by se měl na obrazovkách RTVS objevit na podzim roku 2023.

Seriál s pracovním názvem "Niekde v Európe" sleduje osudy slovenské rodiny v letech 1914 až 1951. V dramatickém příběhu plném emocí a napínavých situací budou mít diváci možnost sledovat nejdůležitější historické milníky slovenského národa: první světovou válku a rozpad Rakouska-Uherska, vznik Československé republiky, druhou světovou válku, Slovenské národní povstání a únor 1948.

▲ Niekde v Europe (foto: Dajen Blatnická)

Všechny události jsou součástí příběhu Gézy Violy, syna německé evangeličky Gréty a Slováka Jána Violovského, který si změní jméno i národnost (Jánoš Viola), aby získal licenci na svou vysněnou hospodu.

Režisérem nové historické rodinné ságy RTVS je Ján Sebechlebský, kameramanem Tomáš Staněk a diváci se mohou těšit na herce Daniela Žulčáka, Dominiku Morávkovou, Zuzanu Mauréry, Martina Šalacha, Mateje Landla, Danu Košickou, Romana Poláčika, Judit Bárdos, Dana Fischera, Petra Kočiše, Adyho Hajdu a mnoho dalších.

" Historický seriál z počátku 20. století Niekde v Európe je po velmi dlouhé době návratem RTVS k mapování naší historie filmovými prostředky. Jsem velmi hrdý na to, že padla první klapka tohoto rozsáhlého díla. RTVS na něm usilovně pracovala posledních 5 let a bude to největší seriál RTVS v historii. Jsem přesvědčen, že po takových dílech, jako je Vivat Beňovský! nebo Alžbětin dvůr, si seriál Niekde v Európe najde tolik příznivců jako tyto dvě klasiky zlatého fondu RTVS. Držím tvůrcům seriálu palce ," uvedl generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník.

zdroj: RTVS