Nejen ruce a nohy, nahradit lze i jiné části těla. Prozradí dokument TLC

27.07.2022 10:50

včera

Dnešní medicína dokáže zázraky takřka na počkání. Vděčíme za to vývoji vědy a techniky, ale především umu skutečných odborníků v medicínské oblasti. Řadí se k nim také anaplastoložka Allison Vestová.

Ta se zabývá výrobou a následnou aplikací umělých protéz méně tradičních částí lidského těla, kterými jsou například nos, oko, ucho nebo bradavky. Jak její práce vypadá v praxi, zjistíte prostřednictvím seriálu Implantáty a protézy (Body Parts), který každý pátek ve 20 hodin vysílá televizní stanice TLC.

▲ Dokument Implantáty a protézy (Body Parts) (foto: Discovery)

Kromě horních a dolních končetin lze už v dnešní době pomocí protéz nahradit i jiné části těla. Příkladem jsou právě nos, oko, ucho nebo bradavky. To všechno je doména americké anaplastoložky Allison Vestové, která osobitým způsobem kombinuje medicínu s uměním a pro celou řadu svých pacientů vytváří realistické protézy těchto orgánů, které bychom si ještě před pár lety nedokázali představit ani ve snu.

Největší výzvou jsou oči

Ve svém oboru je Allison Vestová vnímána za jednu z největších kapacit. Nejčastěji se věnuje vytváření modelů ušních a nosních protéz, za vůbec největší oříšek v rámci své náročné profese ovšem považuje výrobu tzv. orbitální protézy oka včetně bulvy a očního víčka. „ Naše oči se hodně pohybují. Z tohoto důvodu je pro mě velmi náročné docílit efektu správného statického pohledu ,“ poznamenala pro deník The New York Post.

▲ Dokument Implantáty a protézy (Body Parts) (foto: Discovery)

Doktorka? Ne, umělkyně

Při práci Vestová zúročuje své umělecké vlohy, kterými disponovala už od mládí. K anaplastologii se však dostala tak trochu náhodou. „ O tomto oboru jsem se dozvěděla během svého magisterského studia na Illinoiské univerzitě v Chicagu, kde jsem se věnovala biomedicínské vizualizaci, jejíž součástí byla právě protetika ,“ prozradila Vestová pro deník The New York Post s tím, že původně se chtěla opravdu věnovat práci v umělecké branži.

Přestože ji tak mnozí považují za vystudovanou lékařku, ve skutečnosti tomu je jinak. Vestová sice absolvovala klinickou praxi na stomatologické fakultě Floridské univerzity, profesních úspěchů dosahuje především zásluhou svého nadšení pro anaplastologii a průběžného vzdělávání v oboru. To Allison Vestové mimo jiné vyneslo v letech 2012 až 2019 členství v Radě BCCA (Board for Certification in Clinical Anaplastology), kde dokonce v letech 2017 a 2018 zastávala funkci prezidentky.

zdroj: Discovery