TV Nova: Padla první klapka druhé série seriálu Odznak Vysočina

26.07.2022 11:52

Po několik následujících týdnů se budou v romantickém prostředí Vysočiny natáčet nové epizody kriminálního seriálu Odznak Vysočina. V nich se diváci opět setkají s pěticí vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová).

Vrátí se i další členové jejího týmu - Kateřina Vlčková (Simona Zmrzlá), Petr Bach (Martin Hofmann), Karel Šmíd (Michal Suchánek) a Václav Kocián (Patrik Děrgel). Ty stejně jako v první serii doplňuje Julie Maxová (Martina Jindrová). Kromě nich se ale fanoušci seriálu mohou těšit i na novou postavu plukovníka Valtra Kožíška (Pavel Řezníček), přímého nadřízeného kapitánky Skálové.

▲ Natáčení druhé série seriálu Odznak Vysočina (foto: TV Nova)

Vedle nových případů, které musí policisté řešit, se v druhé řadě do centra pozornosti dostane i dávno uzavřená kauza Jůlinka, již na základě nových indicií znovu otevírá kapitán Ondřejovský (Pavel Batěk) z oddělení Tempus. To neznamená jen komplikaci pro kapitánku Skálovou (Monika Hilmerová), která kdysi tento případ vyšetřovala, ale velmi zásadně to ovlivní i vzájemné vztahy v jejím týmu. Při řešení případů ale všichni policisté vždy najdou společnou řeč, aby dokázali co nejdříve odhalit pachatele.

▲ Natáčení druhé série seriálu Odznak Vysočina (foto: TV Nova)

Vedle nových hereckých tváří má seriál ještě jednu výraznou změnu v tvůrčím týmu. Režisérský tým nově rozšíří zkušený Marek Najbrt. Jednotlivé případy jsou navíc tentokrát inspirovány skutečnými událostmi, přičemž realističnost zobrazení policejních metod v seriálu s tvůrci konzultuje odborná poradkyně a Policistka roku 2018 Renáta Miková. Na režii se spolu s Markem Najbrtem podílí Andy Fehu.

▲ Natáčení druhé série seriálu Odznak Vysočina (foto: TV Nova)

První řadu Odznaku Vysočina, která se na obrazovce televize Nova vysílala na začátku letošního roku, v cílové skupině 4+ průměrně sledovalo 1 135 tisíc diváků. Vyplývá to z dat ATO - Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, ke dni: 13.7.2022.

Natáčení Odznaku Vysočina 2 je realizováno v souladu s principy tzv. udržitelného natáčení, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí. Pro TV Nova seriál vyrábí produkční společnost Bionaut.