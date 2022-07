Předběžná dohoda Eutelsatu a OneWebu o sloučení

26.07.2022 11:07

2dny

Francouzský satelitní telekomunikační operátor Eutelsat dnes s klíčovými akcionáři OneWebu podepsal memorandum o porozumění s cílem vytvořit předního globálního hráče v oblasti konektivity spojením obou společností v rámci transakce, která bude zahrnovat všechny akcie.

Eutelsat spojí svou flotilu 36 GEO satelitů s konstelací 648 satelitů na nízké oběžné dráze od OneWebu, z nichž 428 je v současné době na oběžné dráze.

▲ Sídlo Eutelsatu (foto: Simon Lambert/REA,Eutelsat)

Transakce by byla strukturována jako výměna akcií OneWeb jeho akcionáři (jinými než Eutelsat) s novými akciemi vydanými Eutelsatem, takže po uzavření by Eutelsat vlastnil 100 % OneWeb (kromě „zvláštního podílu“ vlády Spojeného království). Akcionáři OneWebu by obdrželi 230 milionů nově vydaných akcií Eutelsat, což představuje 50 % rozšířeného základního kapitálu.

Potenciální transakce staví na prohlubující se spolupráci mezi Eutelsatem a OneWebem, která byla zahájena majetkovým podílem získaným společností Eutelsat ve OneWebu v dubnu 2021, globální distribuční dohodou mezi Eutelsat a OneWebem oznámenou v březnu 2022 a novým exkluzivním obchodním partnerstvím, zaměřeným především na evropský a globální trh výletních lodí.