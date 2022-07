Možné spojení Eutelsatu s OneWebem

25.07.2022 09:35

Satelitní operátor Eutelsat potvrdil, že zahájil jednání se spoluakcionáři společnosti OneWeb o možném spojení všech akcií s cílem vytvořit globálního lídra v oblasti konektivity s doplňkovými aktivitami v oblasti GEO/LEO.

Spojený subjekt by byl prvním satelitním operátorem na více oběžných drahách, který by nabízel integrovaná řešení GEO a LEO, a měl by jedinečnou pozici na rychle rostoucím trhu satelitní konektivity v hodnotě zhruba 16 miliard USD (2030). Společnost OneWeb je jednou ze dvou jediných globálních sítí LEO a v posledních měsících zaznamenala silnou dynamiku, přičemž plné nasazení služby se očekává v roce 2023.

▲ Sídlo satelitního operátora Eutelsat (foto: Simon Lambert/REA)

Transakce by představovala logický další krok v úspěšném partnerství mezi společnostmi Eutelsat a OneWeb, které bylo zahájeno kapitálovou investicí společnosti Eutelsat do OneWeb v dubnu 2021 a prohloubeno globální distribuční dohodou oznámenou v březnu 2022. Eutelsat v současné době drží 23 % základního kapitálu společnosti OneWeb spolu s konsorciem významných veřejných a soukromých investorů.

Podle podmínek projednávané transakce by akcionáři společností Eutelsat a OneWeb vlastnili každý 50 % akcií kombinované skupiny.

Transakce by byla strukturována tak, že akcionáři společnosti OneWeb by vložili svůj podíl ve společnosti OneWeb do Eutelsatu výměnou za nově vydané akcie Eutelsatu. Jakékoli spojení by mimo jiné podléhalo schválení požadovanou většinou akcionářů společnosti Eutelsat a získání všech příslušných antimonopolních a regulačních povolení (včetně zahraničních investic).

Nelze zaručit, že tato jednání vyústí v jakoukoli dohodu, upozornil Eutelsat. O novém vývoji bude informovat.