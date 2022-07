Sky UK testuje 5 nových tv, včetně hudební FTA Classic Hits

24.07.2022 19:50

Britská satelitní pay-tv platforma Sky UK zahájila zkušební vysílání několika nových programů, které brzy přejdou na oficiální vysílání. Abonenti Sky UK zatím programové novinky přijímat nemohou a to až do skončení zkušebního vysílání.

Každý nový televizní kanál na Sky UK prochází před svým startem obdobím testovací distribuce a teprve později je zahrnut do elektronického programového průvodce Sky EPG. Testy poskytují provozovatelům vysílání záruku, že přenosová trasa stanice splňuje požadovanou specifikaci.

Sky UK aktuálně testuje 5 nových kanálů:

• Yesterday HD - kanál vysílá dokumenty o druhé světové válce a také seriály o aukcích aut "Bangers & Cash". Testy jsou vysílány v britském svazku satelitu Astra 2F (28,2°E), na kmitočtu 12,226 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK. ID služby: 6500. Vysílání je kryptováno systémem Videoguard.

• Classic Hits (That's Music) - kanál vytvořený lidmi z That's TV pro digitální pozemní vysílání Freeview ve Velké Británii. Nyní rozšiřuje svůj dosah spuštěním na platformě Sky UK a obecně FTA šířením do celé Evropy. Kanál se zaměřuje na hudbu 70., 80. a 90. let minulého století. Testovací vysílání probíhá na družici Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK. ID služby: 52121. Vysílání není kódováno.

▲ Classic Hits - záběr z testovacího vysílání stanice

• BBC Two Northern Ireland HD - toto je jediná verze BBC Two, která není dostupná ve vysokém rozlišení (HDTV) na satelitu. Testy probíhají od jara. Toto je první kanál BBC, který využívá kapacitu transpondéru Sky, nikoliv přidělený transpondér BBC. Testy této stanice probíhají delší dobu. Kanál by se měl objevit také v nabídce Freesat UK. Testy probíhají v britském svazku družice Astra 2F (28,2°E), na kmitočtu 12,226 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK. ID služby: 1200. Vysílání není kryptováno (FTA).

• Channel 4 HD (regiony) - kanál je nyní dostupný na Sky ale pokud nesídlíte v Londýně, nenajdete ho na 104. pozici EPG. Je to proto, že Channel 4 nabízí různé reklamy v jiných částech Spojeného království. Dokud nebudou reklamy pro každý region zpřístupněny v HD kvalitě, nemůže se Channel 4 přesunout na zmíněnou 104. předvolbu. Regionální testy verzí Channel 4 HD jsou prováděny na několika transpondérech satelitu Astra (28,2°E), včetně 12,363 GHz, pol. V; 12,168 GHz, pol. V; 12,110 GHz, pol. H a 12,226 GHz, pol. H. Všechny signály jsou zakódovány systémem Videoguard.

• Sky Sports Main Event Ultra HDR - je nový 4K UHD / HDR kanál s hlavními sportovními událostmi. Sky doposud nabízela výběr ze sportu a dalšího obsahu prostřednictvím služby červeného tlačítka UHD (Red Button). Nyní má vysílat stálý UHD kanál. Testy probíhají na družici Astra 2F (28,2°E), na kmitočtu 12,207 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK. ID služby: 5336. Vysílání je kódováno systémem Videoguard (sporadicky).

Objeví se všechny testované stanice v nabídce Sky UK? Nikdy není 100% záruka toho, že všechny kanály budou zařazeny do EPG, alespoň ne okamžitě. V posledních letech došlo k pár případům, kdy bylo zkušební vysílání náhle přerušeno. V tomto případě mohou být další testy pro kanál spuštěny v jiném období.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com