Canal+ Foot a Canal+ Sport 360 před startem ve Francii

22.07.2022 14:17

Dne 31. srpna 2021 odstartují ve Francii dva nové sportovní programy z rodiny CANAL+. Stanice se budou jmenovat Canal+ Foot a Canal+ Sport 360 a budou dostupné klientům CANAL+ ve Francii bez dodatečných poplatků.

Podmínkou jejich spuštění ze strany CANAL+ Group je získání příslušného souhlasu regulátorem Arcom.

▲ Nové stanice CANAL+ ve Francii (foto: CANAL+)

Stanice Canal+ Foot a Canal+ Sport 360 mohou nabídnout atraktivní sportovní obsah: Ligu mistrů UEFA (do roku 2027), Premier League (do roku 2025), Top 14 v ragby (do roku 2027), závody Formule 1 (do roku 2029), MotoGP (do roku 2029), Ligue 1 Uber Eats (do roku 2023), WRC (do roku 2030) a další vedle toho, že CANAL+ Foot se bude věnovat výhradně fotbalu. Vedle fotbalových přenosů bude CANAL+ vysílat také sportovní magazíny jako "Jour de Foot" a jiné.

Sportovní přenosy budou i nadále nabízeny na stávajících programech CANAL+ a CANAL+ Sport.

zdroj: satkurier.pl