ČT natáčí vánoční pohádku Krakonošovo tajemství

25.07.2022 13:48

3dny

Režisér Peter Bebjak natáčí v těchto dnech novou vánoční pohádku České televize Krakonošovo tajemství. V premiéře se představí v průběhu vánočních svátků. Kromě výpravy za pokladem a tajemným vládcem hor Krakonošem čeká na diváky humor, napětí, láska a samozřejmě plejáda oblíbených herců v hlavních rolích.

Mezi nimi nebudou chybět David Švehlík, Jakub Prachař, Ondřej Sokol, Jan Nedbal, Leona Skleničková nebo třeba Martin Huba.

▲ Natáčení pohádky Krakonošovo tajemství (foto: ČT)

„ Krakonošovo tajemství má podle mne v sobě všechny atributy současné atraktivní a žánrově rozmanité pohádky ,“ říká režisér Peter Bebjak, který již má první část natáčení se zimními záběry za sebou a nyní, během července a srpna, se vypravil do dalších krajů Česka. Štáb se objeví v Příchovicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, v jeskyních v okolí Blanska, ve skanzenu Veselý kopec a v Úštěku. Pro pohádkový zámek Hůrka, v němž se odehrává velká část děje, využili tvůrci lokace hradů Kost a Sovinec a zámků Hrádek u Nechanic a Doudleby nad Orlicí.

„ Krakonoš byl pro mé dětství zcela zásadním hrdinou díky Františku Peterkovi a Krkonošským pohádkám. V té naší je ale postava pána hor jiná a rovnou mohu slíbit jisté překvapení. Pro mne je poctou zahrát si v pohádce. Obzvláště pak, když je jako tato dobře napsaná, má dobré obsazení a výborného režiséra. Jsem velký milovník Krkonoš, takže tím větší mám z role radost ,“ doplňuje představitel Krakonoše David Švehlík.

▲ Natáčení pohádky Krakonošovo tajemství (foto: ČT)

„ Rozporuplná a tajemná postava Krakonoše patří k nejzajímavějším hrdinům našich pověstí a pohádek. Lidé si o vládci a ochránci Krkonoš a jejich pokladů vyprávějí už několik století, knížek o Krakonošovi jsou desítky, možná stovky. Ale ani vědci se neshodnou na tom, kdo to vlastně Krakonoš je a odkud se vzal? Náš příběh přináší jednu z možných odpovědí na tuto věčnou otázku ,“ vysvětluje autorka scénáře a kreativní producentka České televize Barbara Johnsonová.

Scénář zavede příznivce pohádkových příběhů na zámek Hůrka do podhůří Krkonoš. Do něj přijíždí jeho nový majitel Štěpán se svojí snoubenkou krásnou komtesou Blankou a mladším bratrem Adamem. Cestou Štěpánův kočár nešťastně srazí kolemjdoucí dívku, Adam jí pomůže a ona se do něj zamiluje. Naplní se jejich láska? A jakou záhadu skrývá starý obraz na zámku Hůrka a co strašlivého se v horách odehrálo? A konečně - jaký příběh nakonec napíše národopisec Jiráček, který sbírá místní pověsti a nevychází z údivu nad tím, že zdejší lidé stále věří v Krakonoše...

Tyto a mnohé další otázky, včetně té nejzásadnější, kdo je vlastně Krakonoš a jaké je jeho největší tajemství, poodhalí již o Vánocích nová pohádka České televize.

zdroj: ČT