34. sezona žraloků začíná na Discovery Channel

25.07.2022 11:56

Shark Week je nejdéle vysílanou a tradičně netrpělivě očekávanou letní televizní událostí, která přináší zcela nové příběhy o žralocích a využívá inovativní výzkumné technologie, aby poskytla pravdivé a průlomové informace o některých z nejunikátnějších druhů žraloků na světě.

Mezi tituly, které budou odvysílány v letošním roce, patří: Nepraktičtí vtipálci: Velkolepý týden se žraloky, Týden žraloků s Jackass 2.0, Čelisti vs. Blob, Čelisti vs. Kraken a Žralok Rober. Shark Week startuje na Discovery Channel v pondělí 25. 7. ve 23:00 hodin.

Kompletní přehled vysílaných pořadů:

25. července ve 23:00

Týden žraloků s Jackass (Jackass Shark Week)

Je čas ponořit se do hloubi oceánů a podívat se zblízka a osobně na jedny z nejsmrtelnějších predátorů a prozkoumat jejich tajný život.

▲ Týden žraloků s Jackass 2.0 (foto: Discovery)

26. července ve 23:00

Phelps vs. žralok (Phelps Vs Shark)

Žraloci jsou nejrychlejší dravci na planetě. Jak to asi dopadne, když se nejrychlejší plavec na světě, Michael Phelps, rozhodne s jedním z nich soutěžit?

27. července ve 23:00

Bear proti žralokovi (Bear Vs Shark)

Bear Grylls doposud přežil i v těch nejdrsnějších podmínkách. Jak to však dopadne, když narazí na žraloky, kteří mají výhodu domácího prostředí?

28. července ve 23:00

Čelisti vs. Kraken (Jaws vs Kraken)

Dr. Tristan Guttridge vede úkol, jehož cílem je nahlédnout do bojů mezi velkými bílými žraloky a obřími chobotnicemi v propasti kolem ostrova Guadalupe.

29. července ve 23:00

Čelisti vs. Blob (Jaws vs the Blob)

Fenomén Blob způsobuje, že mladí žraloci bílí riskují smrt při záchvatech přejídání. Odborníci se ponoří do hloubky zjistit, zda mladí žraloci přežijí, nebo se stanou svačinou.

30. července ve 23:00

Týden žraloků s Jackass 2.0 (Jackass Shark Week 2.0)

Parta Jackass je zpět, aby dokončila, co začala. Tentokrát se k pánům přidá Johnny Knoxville a společně zamíří za svým kamarádem Poopiesem, aby ho zbavili strachu ze žraloků.

30. července v 00:00

Žralok Rober (1. Řada) (1. Díl) (Shark Rober)

Ucítí žraloci krev na kilometry daleko? Youtuber, inženýr a vynálezce Mark Rober a mořský biolog, odborník na žraloky Luke Tipple se spojí, aby to zjistili.

31. července ve 23:00

Nepraktičtí vtipálci: Velkolepý týden se žraloky (Impractical Jokers: Shark Week Spectacular)

Vtipálci se rozhodli vyvrátit mýtus, že žraloci jsou lidožravé bestie. A dělají to jediným způsobem, který znají -? pomocí ztřeštěných výzev a odvážných úkolů!

zdroj: Discovery