Bývalá Gucciho manželka vypráví svůj příběh na Discovery

21.07.2022 19:34

DNES!

Příběh Patrizie Reggiani ožil v minulém roce, když do kin přišel film Klan Gucci (House of Gucci) inspirován příběhem rodiny spojené se slavnou módní značkou. Do té doby jen málokdo tušil, jaké krvavé tajemství se za značkou Gucci skrývá.

V dokumentu Gucciho manželka: Příběh Patrizie Reggiani (Lady Gucci: The Story Of Patrizia Reggiani), který odvysílá kanál Discovery Channel v neděli 24. července od 21:00, vypráví svůj příběh sama „Černá vdova“.

Příběh dívky z chudých poměrů, která vyrůstala v severoitalské Modeně bez otce, se v roce 1970 otočil o sto osmdesát stupňů. Na jednom z večírků tehdy poznala svého budoucího manžela a dědice módního impéria Maurizia Gucciho.

▲ Gucciho manželka: Příběh Patrizie Reggiani (foto: Discovery)

Osmnáct let „natvrdo“

Pohádkový život v luxusu se však později změnil v noční můru, když Maurizio zhrzenou Patricii v roce 1985 opustil. O dekádu později pak byl zastřelen neznámým útočníkem před budovou na Via Palestro v Miláně, kde pracoval. Až o dva roky později se podařilo vyšetřovatelům rozklíčovat, že vraha objednala Gucciho zhrzená bývalá manželka. Patrizia, která svou vinu dodnes popírá, nakonec strávila ve vězení 18 let.

Pořád se cítí a chová jako „ta nejvíc Gucci ze všech“

Původní trest byl však mnohem vyšší, 29 let, resp. 26 s ohledem na skutečnost, že její osobnost ovlivnil nádor na mozku. I ve vězení se chovala jako „hvězda“. Navzdory pravidlům tam s ní pobývala také její fretka Bambi. Té se bohužel stal pobyt ve vězení osudným - Bambi zemřela, poté co ji zasedl jeden z vězňů.

Dnes Patrizia žije v Miláně a necítí se ani vinná, ani nevinná. Tvrdí, že vše, co se stalo, bylo způsobeno nedorozuměním. Ke svému někdejšímu manželovi údajně stále cítí neutuchající náklonnost. Pro deník Guardian dokonce uvedla: „ Kdybych mohla Maurizia znovu vidět, řekla bych mu, že ho miluji, protože je to člověk, na kterém mi v životě nejvíce záleželo .“ Na otázku, jak by podle ní Gucci reagoval, však odpověděla: „Myslím, že by řekl, že ten cit není vzájemný.“

zdroj: Discovery