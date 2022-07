TV Prima natáčí nový komediální seriál Agrometal

26.07.2022 15:11

Televize Prima navazuje na své divácky oblíbené seriály další novinkou. Pod taktovkou úspěšného režiséra Karla Janáka začal vznikat komediální seriál z prostředí vesnice s názvem Agrometal. Seriál bude plný originálních a vtipných situací, humorné nadsázky a zábavy.

Skvělé je i herecké obsazení - diváci se mohou těšit na Lukáše Příkazkého, Kristýnu Leichtovou, Petra Stacha, Jaroslava Plesla, Matouše Rumla, Patricii Pagáčovou, Ondřeje Malého, Petra Čtvrtníčka, Andreu Růžičkovou, Milana Šteindlera a mnoho dalších.

▲ TV Prima natáčí seriál Agrometal (foto: FTV Prima)

Osmidílný seriál Agrometal se bude odehrávat ve fiktivní české vesničce Čertice. Co je však v této vesnici neobyčejné, je náš hlavní hrdina Lukyn (Lukáš Příkazký): „ Postava, kterou hraju, má průšvih, protože prošvihne výročí svatby. Na čerpací stanici následně vidí plakát, který informuje o soutěži amatérských kapel. Hlavním lákadlem je ovšem to, že vítěz soutěže získá motorku. Lukynovi se to zdá jako geniální nápad a myslí si, že případná výhra by vyžehlila problémy s jeho manželkou .“ Plán to byl prostě dokonalý. Jediný problém je, že Lukyn žádnou kapelu nemá. Dokonce ani na nic neumí hrát. Ale to by nebyl Lukyn, neohrožený mládenec z české vesnice, aby si s něčím takovým neporadil...

▲ TV Prima natáčí seriál Agrometal (foto: FTV Prima)

„ Práce na tomto seriálu je veliká radost, a to nejen proto, že režisérem je můj manžel Karel Janák. Máme super vtipný scénář a skvěle fungující obsazení. Diváci se rozhodně mají na co těšit ,“ říká producentka seriálu Romana Goščíková, která v seriálu svého muže ztvární i jednu z komediálních postav.

▲ TV Prima natáčí seriál Agrometal (foto: FTV Prima)

„ Já bych si přál, aby si tento seriál diváci hlavně užili. Mým úkolem bylo oslovit široké publikum, aby si tam zkrátka každý našel to své, a moc doufám, že se nám to podaří ,“ dodává režisér Karel Janák.

zdroj: FTV Prima