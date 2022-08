Na Pálavě padla poslední klapka

01.08.2022 09:01

DNES!

Po třech měsících intenzivního natáčení padla poslední klapka nového seriálu televize Prima Pálava - život zalitý sluncem. Hlavní hrdinové v podání Michala Isteníka, Patrika Děrgela, Pavly Dostálové, Jiřího Panznera a Denisy Nesvačilové trávili léto na moravských vinicích.

Na Pálavu přijíždí partička kamarádů, bývalých spolubydlících z vysokoškolské koleje, kteří se tu každých pět let pravidelně scházejí, aby zavzpomínali na staré časy. Jenže náhoda a slib je přimějí k tomu, že místo dvou dnů tu zůstanou na neurčito.

▲ Padla poslední klapka seriálu Pálava - život zalitý sluncem (foto: FTV Prima)

Pro herce to znamenalo na tři měsíce zavítat do vinařského kraje a za plného „provozu“ strávit svůj čas na Pálavě. A rozhodně jim to nebylo proti srsti, jak přiznává jedna z hrdinek - Ája v podání Denisy Nesvačilové. „ Když byl čas, ráda jsem tu zůstávala a nevracela se zpět do Prahy. Na vinicích se lépe učí texty, snadněji vám lezou do hlavy. Lépe se tu člověk také odreaguje, lidé jsou tu vstřícní. Taky si tu pocucnete víno, které mi přijde, že neopíjí. Je to tu jiné. Jsem vášnivá turistka, takže jsem si ve chvílích volna vyčlenila čas na památky, kostelíčky, hřbitovy, zámečky... “ přiznává po skončení herečka a prozradila, jak to na natáčení vypadalo.

▲ Padla poslední klapka seriálu Pálava - život zalitý sluncem (foto: FTV Prima)

„ Jak se na natáčení říká, že na place vládne vždy skvělá parta, tak tady to tak opravdu bylo. Byli jsme tu jak na táboře se vším všudy. Strávili jsme tu několik měsíců. Hlavní vedoucí byla Jana Gospičová, naše výkonná producentka, a oddílový vedoucí byl jeden měsíc režisér Petr Kolečko, předtím Jaroslav Fuit a naposledy to byl Petr Nikolaev. Samozřejmě nesmím zapomenout na praktikanta, kterým byl z nás herců určitě a jedině Patrik Děrgel. My ostatní jsme byli už ti účastníci tábora a nesmírně jsme si to užili. Tedy alespoň já a věřím, že na obrazovce to bude vidět .“

▲ Padla poslední klapka seriálu Pálava - život zalitý sluncem (foto: FTV Prima)

O nasazení dvanáctidílného seriálu Pálava - život zalitý sluncem, bude televize včas informovat. Diváci se mohou těšit na Bolka Polívku, Pavla Zedníčka, Jaromíra Dulavu, Tomáše Matonohu, Miroslava Táborského, Janu Krausovou, Janu Paulovou, Roberta Jaškówa, Jana Brožka a další.

Producentem seriálu je Tomáš Vican. Filmaři představí lokace na Břeclavsku, v okolí Sedlece a Valtic, v Novém Přerově, Mikulově, v Lednici, kolem lednických rybníků nebo na Mušlově u Farmy Pálava. Titulní skladbu k seriálu složil Marek Ztracený.

