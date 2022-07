Tým SkyShowtime posílí noví manažeři

27.07.2022 22:21

CEO společnosti SkyShowtime, Monty Sarhan, dnes oznámil, že se k jeho týmu připojí na pozici Chief Strategy Officer Robert Soto, který dříve pracoval pro HBO Max, a na pozici General Counsel John Heinemann, který přichází z The Walt Disney Company. Oba se k týmu SkyShowtime připojí později v tomto roce.

Roberto Soto k týmu SkyShowtime přichází z HBO Max, kde zastával pozici Senior Vice President and Head of Growth Marketing for EMEA. Zde zodpovídal za oddělení marketingu, PR, nárůst předplatitelů, CRM a tým pro analýzu růstu. Zároveň stál v čele úspěšného spuštění HBO Max napříč trhy, kde bude spuštěn i SkyShowtime - v zemích Pyrenejského poloostrova, severských zemích, Holandsku, Polsku a střední a východní Evropě. Na nově vytvořené pozici bude Soto vést vývoj a realizaci strategie SkyShowtime a bude úzce spolupracovat s týmy napříč společností. Se sídlem v Amsterodamu se bude zodpovídat Sarhanovi.

▲ Roberto Soto (foto: SkyShowTime)

John Heinemann přichází s pětiletými zkušenostmi z The Walt Disney Company, kde naposledy zastával pozici Associate Principal Counsel for Nordics, Baltics and MENA. Během svého působení v Disney byl Heinemann součástí týmu, který stál za spuštěním služby Disney+ na mezinárodní úrovni, a vyjednával dlouhodobé dohody napříč Evropou a v zemích Blízkého východu a severní Afriky. Heinemann se bude zodpovídat Sarhanovi a pracovat bude na pozici Chief Legal Officer. V té bude zastávat funkci strategického poradce pro vedoucí tým a představenstvo, a zároveň bude dohlížet na veškeré právní záležitosti od obchodních, přes regulační, až po licencování obsahu a distribuci. Bude mít za úkol vybudovat prvotřídní tým pro obchodní a právní záležitosti napříč zeměmi, kde bude služba SkyShowtime dostupná, a bude úzce spolupracovat s týmy pro distribuci a partnerství.

Nejnovější posily týmu SkyShowtime přichází v době, kdy se služba chystá na své spuštění na 22 evropských trzích, které začne později v tomto roce.