Rai šetří energiemi: Méně živého vysílání

27.07.2022 11:35

včera

Plán krátkodobých úsporných opatření přichystal italský veřejnoprávní vysílatel Rai. Ten v srpnu omezí živé vysílání. Cílem je příliš velké vedro a snaha o úsporu energií v televizních studiích především kvůli vysoké spotřebě klimatizace.

Rai proto na jeden týden omezí provoz a pošle na jeden týden 75 procent svých zaměstnanců na dovolenou.

Stane se tak poprvé ve své historii a to 15.8. až do 21.8.2022 kdy na kanálech Rai nebudou žádné živé pořady, vyjma zpravodajství. Týkat se to bude hlavně televizního kanálu Rai 1, který má od rána do večera živé pořady. Místo nich uvidí diváci "best of" zatím odvysílaných dílů.

Od 21.8. se pak letní schéma opět vrátí na obrazovku včetně živých pořadů až do září, kdy pak předají štafetu podzimnímu programu.

Jediné živé pořady, které "nejdou na dovolenou" jsou ranní diskuzní pořady na Rai 3 a to z důvodu předčasných voleb, které Itálii čekají v září. Kontinuální zpravodajství na Rai News 24 zůstává nedotčené.

Během onoho týdne zůstane v Rai pracovat pouze asi 25% zaměstnanců, kteří jsou nezbytní k chodu programu, včetně režie či techniků.

zdroj: tvblog.it + frank