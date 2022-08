HBO natočí druhou sérii Rodu draka

26.08.2022 16:33

Původní dramatický seriál HBO Rod draka (House of the Dragon) bude mít svoji druhou řadu. HBO tak reaguje na vysokou sledovanost tohoto titulu nejenom u nás ale i v zahraničí.

Rod draka debutoval v pondělí 22. srpna a zaznamenal největší sledovanost v historii HBO. První epizodu nyní vidělo více než 20 milionů diváků na lineárních platformách, On Demand a HBO Max v USA, a to na základě kombinace dat společnosti Nielsen.

▲ Rod draka bude mít pokračování (foto: HBO)

Rod draka byl uveden na HBO Max v Čechách a na Slovensku s historicky největší sledovaností u všech nových seriálů nebo filmů uváděných na streamovací platformě HBO. Během prvních 48 hodin po uvedení zaznamenal první díl tohoto seriálu nejvíce odsledovaných hodin ze všech nových titulů, včetně filmu The Batman, který měl na HBO Max premiéru letos na jaře.

Rod draka se odehrává 200 let před událostmi seriálu Hra o trůny, vypráví příběh rodu Targaryenů na motivy knihy George R. R. Martina “Oheň a krev“.

V první sérii Rodu draka hrají Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno a Rhys Ifans. Dále hrají: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, říká: " Jsme nesmírně hrdí na to, co celý tým Rodu draka dokázal v první sezóně. Naši fenomenální herci a štáb se zhostili obrovské výzvy, předčili všechna očekávání a přinesli seriál, který se již zařadil mezi ty, které musíte vidět. Obrovský dík patří Georgeovi, Ryanovi a Miguelovi za to, že nás na této cestě vedli. Velmi se těšíme, až budeme pokračovat v natáčení epické ságy rodu Targaryenů ve druhé sérii ."

Rod draka sklidil chválu kritiků za "naprosto ohromující" seriál (Entertainment Weekly), přičemž IGN prohlásil: " Je dobré být zpátky v podrazáckém Západozemí". Los Angeles Times jej přivítaly jako "novou, strhující kapitolu v eposu HBO" a Wall Street Journal poznamenal, že je "stejně podmanivý jako kterákoli sezóna 'Hry o trůny' ".

Na první sérii se podíleli: Martin; spolutvůrce/producent/scénárista, Ryan Condal; spolutvůrce/producent/, režisér Miguel Sapochnik; producenti Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Na motivy knihy George R. R. Martina "Oheň a krev".

zdroj: HBO