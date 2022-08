RTVS na podzim: Pečie celé Slovensko či Zátopek

26.08.2022 14:30

Během podzimu přinese RTVS na programu Jednotka druhou sérii mimořádně úspěšné show "Pečie celé Slovensko". Na diváky také čeká výjimečná dokumentární série "ŠTB: Prísne tajné", o které jsme již na webu referovali.

Pestrou paletu pořadu doplní premiéry oblíbených zábavních pořadů "Záhady tela", "Milujem Slovensko", "Neskoro večer" či "Duel".

Z akvizičních titulů čeká diváky Jednotky nová, moderní seriálová podoba historického dramatu "SISI", kterou RTVS odvysílá po dvou částech během tří neděl od 11.9.2022. Každé úterý od 6.9.2022 přinese Jednotka premiérové části úspěšného seriálu "Ordinácia s výhľadom na more". Jednotka přinese i nový seriál "Ranger" a příznivci krimi se mohou těšit na "Taký obyčajný muž", příběh o muži, který v roce 2011 zavraždil své čtyři děti, manželku a psa.

▲ Záhady tela (foto: RTVS)

Od října bude Jednotka vysílat také premiérové části legendárního německého krimi seriálu "Tatort / Miesto činu" pod názvem "Miesto činu: Komisárka Lürsenová" a od 6.9. i "Miesto zločinu Ostrava". Bude pokračovat i populární francouzský cyklus "Vraždy v...".

Z filmových akvizic si Jednotka pro diváky připravila v rámci Evropského kina francouzské romantické komedie "Sme stvorení jeden pre druhého" či "Tancovať ďalej" či italskou komedii "Povedz to nahlas". Připravené jsou i evropské televizní filmy jako "Sestry navždy", "Naučte sa milovať" či "Bez slov v Írsku" ale i evropské krimi thrillery "Nesmrteľný" či "Kaliber 9".

Do vysílání Jednotky se dostanou i filmy z koprodukce RTVS jako "Muž so zajačími ušami", "Zátopek" či "Krištof".

Jednotka přinese i pořady pro děti. K pásmu "Karavan" a dětským pořadům "Zázračný ateliér", "Fidlibum", "Táraninky", "Poraď si" či "Čekyho hudobný labák" přibude zábavná show "Naj škola".

▲ Ordinácia s výhľadom na more (foto: RTVS)

RTVS na svém druhém televizním okruhu přinese během podzimu řadu novinek: 4 nové dokumentární seriály RTVS - "Investigátori", "Môj emigrant", "Moje miesta - príbeh mesta" a "Cesty Čínou s Pavlom Dvořákom".

Od 4.9. bude Dvojka každou neděli před polednem vysílat druhou sérii volného cyklu koncertů vážné hudby "Koncerty komornej hudby" a též 4. série oblíbeného animovaného seriálu o slovenštině pro všechny věkové kategorie "Slovenčina na slovíčko".

Dvojka přinese i premiérové části formátů mluveného slova: "Experiment", "Večer s Havranom", "Do kríža", "SK dejiny", "Trochu inak s Adelou" či "Anjeli strážni" a také premiérové časti oblíbených relací "Farmárska revue", "Na rybách - Petrov zdar", "Halali", "Kapura", "Televíkend", "Extrémne v horách" a "Cyklopotulky".

▲ Fargo IV (foto: RTVS)

Z akvizic přinese Dvojka od 2.9. osmidílnou seriálovou adaptaci světoznámého románu Julesa Verna o dobrodružné výpravě Phileasa Foga "Cesta okolo sveta za 80 dní" a každou sobotu večer od 10.9. nabídne 11dílnou sérii "Fargo IV", od 29.10. osmidílný seriál "El Presidente", od 4. listopadu šestidílnou adaptaci bestselleru Davida Nolanda "My" o rodině, která si vydá na poslední výlet před tím, než každý z nich půjde vlastní životní cestou.

RTVS Dvojka bude každou středu večer vysílat akviziční dokument "Dokonalá planéta", od 17.10. dokumentární sérii o dinosaurech "Záhady gigantov praveku".

Retro kanál Trojka nabídne "Historický kalendár", magazín pro milovníky domácích zvířat "Zvieratník", cyklus televizních setkání s tvorbou předních režisérů dramatické tvorby "Povolanie režisér" či formát "Od Silvestra do Silvestra". Do podzimního vysílání se opět vrátí formát "Hostiteľka večera".

Trojka bude také vysílat některé filmy akvizičně získané pro vysílání ze Slovenského filmového ústavu - "Zmluva s diablom", "Víkend za milión", "Veľká noc a veľký deň", "Trio Angelos", "Tri dcéry", "Tango pre medveďa", "Sagarmatha", "Mŕtvi učia živých", "každý týždeň sedem dní", "Keď hviezdy boli červené", "Krvavá pani" a další.

Stanice Trojka bude tradičně nabízet i kvalitní slovenskou, českou a světovou seriálovou tvorbu: "Život bez konca", "Nepokojná láska", "Vivat Beňovský", "Bocianie hniezdo", "Straty a nálezy", "Nemocnica na okraji mesta", "Cirkus Humberto", "Dobrá voda", "Žena za pultom", "Četnícke humoresky", "Ranč Pri zelenej sedme", "Doktorka Quinnová", "Chobotnica", "Sever proti Juhu" a další.

RTVS Šport se od 20.11. do 18.12. zaměří na MS ve fotbale, ze kterého odvysílá všechny zápasy. Od 16.9. začínají na sportovním okruhu RTVS zápasy z hokejové Tipos extraligy. Z každého kola přinese divákům jeden přímý přenos.

Od 3.9.2022 dva až tři živé přenosy každý týden s basketbalových a házenkářských lig v rámci projektu "Niké palubovka". Z atletiky RTVS připravuje seriál "Diamantová liga" či největší domácí běžecké turnaje "Medzinárodný maratón mieru". Z cyklistiky televizní okruh nabídne závody "Okolo Slovenska" či "MS v cestnej a dráhovej cyklistike".

Fotbalové fanoušky potěší utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. V Lize národů odvysílá reprezentační zápas Slovensko - Ázerbájdžán.

Na RTVS Šport nebude chybět moderní gymnastika, MS ve fotbale žen, SP ve sjezdovém lyžování z Rakouska, SP v biatlonu ale i krasobruslení. Z hokeje nabídne stanice Německý pohár v listopadu, Švýcarský pohár v prosinci či MS do 20 let na přelomu let.

zdroj: RTVS