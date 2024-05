SledovaniTV: Nová stanice OK TV a měsíční filmový maraton

06.05.2024 17:02

DNES!

Televizní služba SledovaniTV rozšíří během května svoji programovou nabídku o nový český televizní kanál OK TV. Vedle zařazení nové stanice do nabídky přichystal operátor i propagační nabídku v podobě filmového maratonu.

Nová stanice OK TV

Nová hudební a lifestylová stanice OK ohlásila na květen svůj start na českém trhu. Ihned poté se stane též součástí programové nabídky všech základních balíčků SledovaniTV. OK TV své vysílání zaměří na česko-slovenskou hudební a zábavní produkci. Na obrazovkách se objeví české i slovenské celebrity v nejrůznějších zábavných pořadech či vědomostních soutěžích. Své místo budou mít i pořady o vaření či o sportu.

▲ Filmový maraton se SledovaniTV (foto: SledovaniTV)

Měsíční filmový maraton jen za 1 Kč/0,10 €

Pro ty, kdo holdují spíše odpočinkové tvorbě je tu akce na Filmový balíček. Díky němu mohou zájemci sledovat 10 filmových stanice pouze za 1 Kč. Poté bude stát standardních ceníkových 149 Kč/5,99 €.