NTV Plus chystá změnu kódovacího systému

06.05.2024 14:01

Programy ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus budou zakódovány v jiném systému podmíněného přístupu (CAS). Podle zatím nepotvrzených informací chystá operátor této služby výměnu původního systému Viaccess za jiný.

Programové služby NTV Plus jsou již více než dvě dekády kryptovány francouzským systémem Viaccess. S ohledem na sankce Západu uvalené na Ruskou federaci na straně jedné a snahou Ruska nebýt závislý na západních technologiích se provozovatel DTH služby nedávno rozhodl zahájit testování čínského kódovacího systému Compunicate. Ten se vyznačuje vysokou úrovní zabezpečení před neautorizovaným příjmem.

Podle dostupných informací má přechod NTV Plus z Viaccessu na Compunicate proběhnout do konce letošního roku. Pro evropskou část Ruska vysílá NTV Plus ze satelitů Eutelsat 36B a Express AMU1 (oba 36°E). Pro oblast Kaliningradu omezenou nabídku na satelitu Express AT1 (56°E).

Stejný CA systém nedávno začala testovat také konkurenční platforma Telekarta, která vysílá v evropské části Ruska na satelitu Express 80 (80°E). Ta doposud využívá CA systémy Irdeto a Conax.

zdroj: tevehaber + kommersant.ru